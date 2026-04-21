Desde el lunes 20 de abril, algunos trabajadores pueden acceder al anticipo de aguinaldo, una herramienta que permite cobrar antes de tiempo una parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), previo a su liquidación habitual en junio.

La medida alcanza únicamente a empleados públicos de la provincia de Chaco, trabajadores de empresas estatales y clientes del Nuevo Banco del Chaco, entidad que habilitó esta opción como parte de una estrategia para aliviar gastos y estimular el consumo.

Es importante remarcar que se trata de una alternativa voluntaria, por lo que cada persona puede decidir si hace uso o no del beneficio según sus necesidades financieras.

En cuanto a su funcionamiento, el anticipo no implica un ingreso extra, sino que opera como un crédito de acceso inmediato. El banco adelanta una parte del aguinaldo que luego será descontada automáticamente cuando se efectúe el pago formal.

El monto solicitado se acredita de forma rápida, una vez completado el proceso, lo que lo convierte en una herramienta útil para afrontar gastos puntuales o imprevistos.

Para acceder, el trámite es completamente digital y puede realizarse a través de la plataforma NBCH24 Online Banking, la aplicación oficial del banco o mediante cajeros automáticos habilitados.