Neuquén y Chile avanzan en una agenda común para potenciar el paso Pichachén y Vaca Muerta

El Gobierno de Neuquén recibió al nuevo Cónsul General de Chile en la Provincia, Alejandro Arturo Gibbons Munizaga, quien realizó su presentación oficial ante el jefe de Gabinete Juan Luis Ousset tras asumir sus funciones diplomáticas hace un par de meses.

Durante la reunión se destacó la importancia estratégica que tiene Neuquén para Chile y el rol que Chile representa para el desarrollo de la provincia, en una relación basada en la integración fronteriza, la cooperación institucional y el crecimiento conjunto.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de continuar profundizando acciones conjuntas que permitan fortalecer los lazos y generar nuevas oportunidades de desarrollo tanto para Neuquén como para Chile y Argentina en su conjunto.

Entre los temas abordados se destacó el potencial de los corredores bioceánicos y, especialmente, la importancia estratégica que tiene el paso internacional Pichachén, en el Alto Neuquén, como una alternativa para facilitar la llegada de productos neuquinos hacia los puertos de la región del Biobío, particularmente los de Concepción.

También se dialogó sobre la próxima edición del Comité de Integración de los Lagos, que se desarrollará el 26 y 27 de agosto en Valdivia, Chile, como espacio fundamental para avanzar en una agenda común de integración y cooperación.

Asimismo, se puso en valor el crecimiento de Neuquén como motor del desarrollo argentino, el impacto de Vaca Muerta y las inversiones destinadas al fortalecimiento de la infraestructura vial -fundamentalmente en lo que respecta a las obras que consolidarán el corredor bioceánico por Pichachén-, aspectos que consolidan a la provincia como un territorio estratégico para la región.

El nuevo cónsul destacó la estrecha relación histórica entre Chile y Neuquén, mientras que desde la Provincia remarcaron la voluntad de seguir trabajando en una agenda común que potencie las oportunidades y la sinergia existente entre ambos lados de la cordillera.

El encuentro contó también con la participación de la directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero y de la Canciller del Consulado, Zully Landó.





