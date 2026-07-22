Vista Energy presentó ante el Ministerio de Economía la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto de US$5.800 millones en Vaca Muerta, una iniciativa que busca ampliar la producción de petróleo no convencional en Neuquén mediante la perforación de 332 nuevos pozos y el desarrollo de infraestructura estratégica.

El proyecto, que se desarrollará en el bloque Bandurria Norte, se posiciona entre los de mayor magnitud previstos para la Cuenca Neuquina y apunta a consolidar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en una de las áreas más productivas del shale argentino.

La inversión contempla la perforación de nuevos pozos horizontales, la construcción de instalaciones para el tratamiento, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y la incorporación de infraestructura logística y energética destinada a acompañar el incremento de la producción y las exportaciones.

Según la presentación realizada por la compañía, el desarrollo tendrá un fuerte impacto sobre la economía regional, tanto por la generación de empleo directo e indirecto como por la demanda de bienes y servicios que impulsará la participación de proveedores neuquinos y empresas vinculadas a la cadena de valor de Vaca Muerta.

El plan será ejecutado de manera gradual, con distintas etapas de inversión y desarrollo productivo, y prevé alcanzar un importante crecimiento en los volúmenes de extracción de petróleo, fortaleciendo la capacidad exportadora de la Cuenca Neuquina y consolidando a Neuquén como el principal polo energético del país.

Con este proyecto, Vista busca ampliar su presencia en Vaca Muerta mediante el desarrollo de una nueva área productiva que se suma a los bloques donde ya opera. La compañía considera que Bandurria Norte será uno de los activos estratégicos para sostener su crecimiento durante los próximos años.

La solicitud de adhesión al RIGI permitirá acceder, en caso de ser aprobada, a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos para grandes proyectos de inversión, entre ellos estabilidad tributaria, facilidades para la importación de bienes de capital y un régimen especial para la disponibilidad de divisas.

La empresa también prevé destinar parte de los recursos a la incorporación de nuevas tecnologías, equipamiento de última generación y capacitación de personal especializado, con el objetivo de mejorar la productividad y la eficiencia de las operaciones.

Además del incremento en la producción de petróleo, el proyecto contempla obras de infraestructura vial, energética y de transporte que permitirán optimizar la logística del desarrollo, reducir costos operativos y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad en la Cuenca Neuquina.

De acuerdo con la información presentada, una vez alcanzado el máximo nivel de producción, el desarrollo de Bandurria Norte aportará mayores saldos exportables de crudo, contribuyendo al ingreso de divisas y al fortalecimiento de la balanza comercial energética del país.

La iniciativa se suma a la cartera de grandes proyectos que buscan incorporarse al RIGI y confirma el creciente interés de las principales compañías por expandir sus operaciones en Vaca Muerta, donde la combinación de recursos de clase mundial, infraestructura en desarrollo y un esquema de incentivos para grandes inversiones continúa impulsando nuevas apuestas de largo plazo para Neuquén.