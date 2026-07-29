A más de un año de las próximas elecciones presidenciales, una encuesta nacional comenzó a mover el tablero político con una pregunta que hasta hace poco parecía lejana: ¿qué ocurriría si Mauricio Macri vuelve a ser candidato a presidente en 2027?

Según un relevamiento difundido, la aparición del expresidente en la carrera electoral tendría un impacto directo sobre las aspiraciones reeleccionistas de Javier Milei. El estudio señala que una candidatura de Macri podría restarle alrededor de cuatro puntos porcentuales al actual mandatario y modificar el equilibrio dentro del espacio de centro-derecha.

El trabajo comparó distintos escenarios electorales. En uno de ellos, sin una oferta presidencial propia del PRO, Milei conserva una ventaja más amplia. Sin embargo, cuando Macri aparece en la boleta, parte de ese electorado se redistribuye y la diferencia se reduce.

La encuesta vuelve a poner sobre la mesa una discusión que crece en sectores políticos y empresariales: el futuro rol de Macri dentro de la oposición no peronista. Aunque el exmandatario no confirmó una candidatura, en los últimos meses reapareció en la escena pública con definiciones políticas que marcaron distancia respecto del Gobierno nacional.

Para los analistas, el dato más relevante no es solamente cuánto podría crecer Macri, sino el efecto que tendría sobre Milei. La hipótesis de una competencia entre ambos abriría una disputa por un electorado similar y podría fragmentar el voto que hoy aparece concentrado en La Libertad Avanza.

De todos modos, los especialistas advierten que todavía falta mucho para la definición de candidaturas y que los escenarios electorales pueden modificarse por factores económicos, sociales y políticos. Las encuestas tempranas suelen servir más para detectar tendencias que para anticipar resultados definitivos.