El PRO de Mauricio Macri fijó sus prioridades en el Congreso y dejó la reforma electoral en segundo plano

En medio de las negociaciones políticas que atraviesan al Congreso de la Nación y de la búsqueda del Gobierno nacional por avanzar con cambios en el sistema electoral, el PRO (Propuesta Republicana) de Mauricio Macri resolvió enfocarse en una agenda distinta para los próximos meses.

Durante una reunión partidaria, la conducción del espacio estableció como ejes centrales una serie de iniciativas vinculadas a la defensa de la propiedad privada, la agilización de los procesos de desalojo y reformas relacionadas con la salud mental en el ámbito penal, entre otros temas. La definición dejó en un segundo plano el debate sobre una eventual reforma electoral, una de las discusiones que vienen impulsando sectores cercanos a la Casa Rosada.

Las iniciativas que el PRO considera prioritarias

La estrategia parlamentaria del partido fundado por Mauricio Macri apunta a proyectos que, según sostienen sus dirigentes, tienen impacto directo en la seguridad jurídica y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre los temas seleccionados aparecen propuestas vinculadas a la protección de la propiedad privada, mecanismos más rápidos para recuperar inmuebles ocupados y modificaciones normativas relacionadas con personas inimputables o con trastornos de salud mental que hayan cometido delitos.

Desde el espacio consideran que estos asuntos tienen mayor urgencia para la sociedad que otras reformas institucionales actualmente en discusión.

Una señal política hacia el Gobierno de Javier Milei

La decisión también puede leerse como un mensaje político. Mientras el oficialismo mantiene conversaciones para impulsar cambios electorales y avanzar sobre el futuro de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el PRO busca diferenciarse y concentrarse en iniciativas que considera más cercanas a las demandas ciudadanas.

La postura del espacio liderado por Macri refleja, además, las distintas miradas que conviven dentro del universo de fuerzas que han acompañado varias de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei en el Congreso. Aunque el partido mantiene canales de diálogo con el Gobierno, la definición de prioridades muestra que el partido amarillo pretende conservar agenda propia en un año atravesado por reacomodamientos políticos y negociaciones legislativas permanentes.