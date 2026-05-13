El fiscal federal Guillermo Marijuan ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Qué medidas ordenó Marijuan contra el hermano de Adorni

Entre los requerimientos, Marijuan pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario, además de informes vinculados a movimientos patrimoniales, viajes y bienes registrados a nombre del funcionario del Ministerio de Defensa.

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien apuntó sobre inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de Francisco Adorni entre los años 2023 y 2024.

Según trascendió, uno de los puntos bajo análisis judicial está relacionado con un crédito de aproximadamente 60 millones de pesos que habría sido cancelado en un plazo de 12 meses.

La Justicia también puso el foco en el crecimiento patrimonial declarado durante ese período. De acuerdo con la denuncia, el funcionario pasó de informar bienes por poco más de 40 millones de pesos a un patrimonio cercano a los 80 millones.

En ese contexto, Marijuan avanzó con una batería de medidas destinadas a reconstruir el movimiento financiero y patrimonial del investigado.

Podrían investigar bienes heredados

Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía también podría solicitar información vinculada a posibles bienes heredados compartidos con Manuel Adorni, aunque se trata de expedientes separados.

La causa que involucra a Francisco Adorni se suma a las investigaciones abiertas sobre integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete. Actualmente, también están bajo investigación judicial el propio Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en expedientes relacionados con presuntas inconsistencias patrimoniales.