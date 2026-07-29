Cómo era el helicóptero que cayó en San Juan y provocó la muerte de siete personas

El helicóptero Bell 412EP que se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, provocó la muerte de siete personas que viajaban a La Rioja. Se trataba de una aeronave diseñada para operar en emergencias, rescates y combate de incendios forestales, y es uno de los modelos más utilizados para este tipo de misiones en distintos países

El aparato había realizado su primer vuelo en 2010 y operaba en la Argentina con la matrícula LV-KGR. Antes de incorporarse al registro aeronáutico nacional, había estado matriculado en Estados Unidos bajo el número N536LW, registro que fue dado de baja en noviembre de 2022.

El Bell 412EP, desarrollado por la empresa estadounidense Bell, pertenece a una familia de helicópteros multipropósito que se destaca por su configuración bimotor, una característica que le brinda mayor potencia y seguridad para desempeñarse en escenarios complejos.

Además, cuenta con un rotor principal de cuatro palas, una mejora respecto de versiones anteriores que reduce las vibraciones y mejora la estabilidad durante el vuelo, especialmente en zonas montañosas o expuestas a fuertes ráfagas de viento.

Gracias a esas prestaciones, este modelo suele utilizarse en operativos de búsqueda y rescate, evacuaciones sanitarias, traslado de brigadistas y equipos, tareas de protección civil y combate de incendios forestales. También puede configurarse para transportar hasta 13 pasajeros, además de la tripulación.

Uno de sus principales atributos para el combate del fuego es la posibilidad de incorporar un Bambi Bucket, un recipiente de gran capacidad suspendido debajo del fuselaje que permite cargar miles de litros de agua en ríos, lagos o embalses para descargarlos sobre los focos de incendio.

Su capacidad para operar en terrenos de difícil acceso y realizar vuelos repetitivos entre las fuentes de agua y las zonas afectadas convirtió al Bell 412EP en una de las aeronaves elegidas para colaborar con las tareas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

De acuerdo con los registros aeronáuticos, el helicóptero accidentado correspondía al modelo Bell 412EP, tenía el número de serie 36696, fue fabricado en 2010, operó inicialmente en Estados Unidos con la matrícula N536LW y, desde fines de 2022, prestaba servicios en la Argentina bajo la matrícula LV-KGR, participando de misiones vinculadas a emergencias y apoyo aéreo.