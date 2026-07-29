El Gobierno de San Juan confirmó este miércoles la identidad de las siete personas que murieron tras el accidente del helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto mientras participaba de una capacitación.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Tras conocerse la tragedia, el gobernador Marcelo Orrego expresó su pesar por la pérdida de los integrantes de la tripulación y destacó la labor que desempeñaban.

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", manifestó el mandatario a través de sus redes sociales.

Además, transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que la administración provincial se encuentra acompañando a los seres queridos de los fallecidos.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria", concluyó Orrego.