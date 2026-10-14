El consumo fantasma es la electricidad que utilizan los aparatos electrónicos cuando permanecen enchufados, aunque estén apagados o en modo de espera. En Argentina, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) advirtió sobre este gasto invisible y recomendó desconectar los equipos que no se utilizan durante períodos prolongados.

Según información difundida por el organismo en febrero de 2024, el consumo vampiro puede representar entre el 5% y el 10% del consumo eléctrico de una vivienda, de acuerdo con estimaciones atribuidas a la Agencia Internacional de Energía (AIE). La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) calcula un rango de entre el 5% y el 16%.

Aunque no todos los hogares registran el mismo impacto, adoptar hábitos de uso eficiente permite reducir el consumo innecesario. Los televisores, las consolas de videojuegos, las computadoras, los equipos de sonido y los cargadores se encuentran entre los dispositivos que conviene revisar.

Qué es el consumo fantasma y por qué se produce

El consumo fantasma, también conocido como consumo vampiro, ocurre cuando un aparato continúa utilizando electricidad sin cumplir su función principal. Sucede, por ejemplo, cuando un televisor queda en modo de espera para responder al control remoto o cuando un microondas mantiene encendido su reloj digital.

El modo stand-by permite que algunos dispositivos se reactiven rápidamente, reciban señales del control remoto, mantengan configuraciones o ejecuten tareas programadas. Por eso, apagar un aparato no siempre significa que haya dejado de consumir electricidad.

El gasto de cada equipo depende de su tecnología, su estado de funcionamiento y el tiempo que permanece conectado. Por esa razón, no existe un porcentaje de ahorro idéntico para todas las viviendas.

Qué electrodomésticos conviene desenchufar

El ENRE incluye entre los aparatos que pueden generar consumo en espera a televisores, equipos de audio, hornos microondas, computadoras y consolas de videojuegos. También recomienda desconectar transformadores y cargadores cuando no se utilizan.

Estos son los dispositivos que conviene revisar:

Televisores: pueden mantener circuitos activos para recibir órdenes del control remoto o ejecutar funciones de encendido rápido.

Consolas de videojuegos: algunos modos de reposo permiten descargar actualizaciones y reanudar partidas, lo que puede incrementar el consumo.

Computadoras de escritorio y notebooks: pueden seguir utilizando electricidad en suspensión, hibernación o apagadas pero conectadas, según el equipo.

Cargadores de celulares: consumen una pequeña cantidad de energía cuando permanecen enchufados sin un teléfono conectado.

Hornos microondas: los modelos con reloj o pantalla digital mantienen circuitos activos incluso cuando no calientan alimentos.

Equipos de sonido y reproductores: pueden consumir electricidad en modo de espera.

Cafeteras programables: algunos modelos mantienen encendidos relojes, temporizadores u otras funciones.

No es necesario desenchufar todos estos aparatos después de cada uso. La recomendación es priorizar aquellos que se utilizan de manera ocasional o que permanecerán inactivos durante muchas horas, especialmente cuando la vivienda queda vacía por períodos prolongados.

Cuánto consume cada aparato cuando está apagado

Las diferencias entre dispositivos pueden ser importantes. En una publicación del 27 de febrero de 2024, el ENRE difundió valores orientativos de consumo para distintos equipos, que ilustran por qué conviene prestar atención al modo de espera.

Entre los ejemplos informados se encuentran:

Computadora de escritorio : hasta 75 W en stand-by

: hasta 75 W en stand-by Notebook : hasta 16 W en stand-by

: hasta 16 W en stand-by Consola de videojuegos : hasta 23,3 W en modo de reposo

: hasta 23,3 W en modo de reposo Equipo de audio : entre 7 y 14 W

: entre 7 y 14 W Televisor LED : hasta 1,5 W

: hasta 1,5 W Cargador de celular genérico : entre 0,1 y 0,5 W

: entre 0,1 y 0,5 W Microondas: hasta 4 W con el equipo inactivo

Son valores orientativos, no mediciones universales: el consumo real varía según el modelo y el modo seleccionado. Además, el consumo de un aparato encendido no debe confundirse con el que registra cuando permanece en espera.

Para conocer cuánto representa ese gasto en una factura, es necesario calcular la energía acumulada durante el tiempo de uso y aplicar el costo correspondiente al suministro eléctrico.

Cómo reducir el consumo fantasma en casa

No hace falta cambiar todos los electrodomésticos para comenzar a ahorrar. Algunas medidas sencillas permiten reducir la electricidad que se utiliza sin necesidad.

Desenchufá los equipos que no vas a utilizar. Es una medida útil para televisores secundarios, equipos de sonido y otros aparatos de uso esporádico.

Es una medida útil para televisores secundarios, equipos de sonido y otros aparatos de uso esporádico. Desconectá los cargadores cuando termines de usarlos. El gasto individual suele ser pequeño, pero puede evitarse sin afectar el funcionamiento del teléfono.

El gasto individual suele ser pequeño, pero puede evitarse sin afectar el funcionamiento del teléfono. Revisá la configuración de las consolas y computadoras. Si no necesitás actualizaciones automáticas o encendido rápido, verificá si podés desactivar esas funciones o elegir un modo de ahorro.

Si no necesitás actualizaciones automáticas o encendido rápido, verificá si podés desactivar esas funciones o elegir un modo de ahorro. Utilizá zapatillas eléctricas con interruptor. Permiten cortar la alimentación de varios equipos a la vez. Deben ser productos adecuados para la potencia conectada y utilizarse según las indicaciones del fabricante.

Permiten cortar la alimentación de varios equipos a la vez. Deben ser productos adecuados para la potencia conectada y utilizarse según las indicaciones del fabricante. Medí el consumo cuando tengas dudas. Un medidor de consumo eléctrico enchufable permite comprobar cuánta energía utiliza un aparato en funcionamiento y en espera, siempre que sea compatible con el equipo.

El objetivo no es desconectar indiscriminadamente todos los aparatos, sino identificar cuáles permanecen consumiendo electricidad sin aportar una utilidad concreta.

Qué electrodomésticos consumen más cuando están en uso

El consumo fantasma no debe confundirse con el gasto eléctrico que se produce mientras un aparato está funcionando. Los equipos que generan calor o frío pueden demandar mucha más potencia durante su uso que un cargador en espera.

La plancha, la tostadora, el secador de pelo y los hornos eléctricos son ejemplos de aparatos que pueden registrar una potencia elevada cuando están encendidos. En estos casos, la duración y la frecuencia de uso son factores importantes.

El aire acondicionado también puede tener un impacto considerable en el consumo de una vivienda. Su demanda depende de la eficiencia del equipo, la temperatura seleccionada, el tamaño del ambiente, el aislamiento y las condiciones exteriores.

Para reducir ese gasto, conviene mantener los filtros limpios, evitar temperaturas extremas y cerrar puertas y ventanas mientras funciona el sistema de climatización.

Por qué no hay que desenchufar todos los electrodomésticos

La recomendación de ahorrar electricidad tiene límites. Las heladeras y los freezers deben permanecer conectados cuando contienen alimentos que necesitan refrigeración o congelación. Interrumpir su funcionamiento puede afectar la conservación de la comida.

En los lavarropas, una de las principales oportunidades de ahorro está en utilizar programas adecuados para cada carga y evitar el calentamiento de agua cuando no sea necesario. También conviene aprovechar la capacidad recomendada por el fabricante.

La clave consiste en distinguir entre el consumo evitable de los aparatos en espera y la electricidad necesaria para cumplir una función esencial.

Cómo saber cuánto podés ahorrar en la factura de luz

El porcentaje de ahorro depende de la cantidad de dispositivos, su consumo en espera y las horas que permanecen conectados. Por eso, no es posible asegurar que desenchufar un cargador o un televisor reducirá una factura en una suma determinada sin conocer esos datos.

Para estimar el impacto, se puede medir el consumo de cada aparato, calcular la energía utilizada durante el mes y contrastarla con la tarifa aplicable. También resulta útil comparar las facturas de períodos similares, teniendo en cuenta las diferencias de temperatura y los cambios en los hábitos de uso.

En Neuquén, los usuarios pueden consultar los consejos de eficiencia energética del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), que publica información sobre etiquetas de eficiencia y distribución del consumo energético residencial.

Qué conviene hacer antes de irse de casa

Antes de salir durante varias horas o emprender un viaje, es recomendable revisar los aparatos que permanecerán conectados sin necesidad. Televisores secundarios, consolas, equipos de audio y cargadores son algunos de los primeros que conviene controlar.

La heladera y el freezer requieren un criterio diferente: deben seguir funcionando si contienen alimentos que necesitan frío. También hay que tener en cuenta las instrucciones del fabricante para los dispositivos que necesitan alimentación permanente por razones de seguridad o funcionamiento.

El primer paso para reducir el consumo fantasma es identificar qué equipos siguen utilizando electricidad y durante cuánto tiempo. A partir de esa información, cada hogar puede priorizar las medidas que tengan mayor impacto sin afectar la comodidad ni la conservación de los alimentos.