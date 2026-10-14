El Gobierno nacional mantiene los preparativos para recibir al papa León XIV en noviembre y continúa en contacto con el Vaticano para seguir su evolución después de la cirugía pulmonar a la que fue sometido esta semana. Hasta el momento, la Santa Sede no comunicó modificaciones en el viaje, por lo que la organización continúa sobre el cronograma previsto.

La visita a la Argentina está programada entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú. Mientras se esperan nuevas definiciones médicas, Cancillería, las autoridades eclesiásticas y los distintos organismos involucrados mantienen las tareas de coordinación, logística y seguridad.

El canciller Pablo Quirno confirmó que su cartera había mantenido una reunión con representantes del Vaticano antes de la operación y que desde la Santa Sede solicitaron continuar con el trabajo de la avanzada.

La misma indicación fue transmitida por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a las fuerzas y jurisdicciones involucradas: mantener los preparativos mientras no exista una comunicación oficial que disponga cambios. La planificación comprende al Gobierno nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Cómo sigue la salud de León XIV

El Vaticano informó este miércoles una evolución favorable del Pontífice. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados después de la cirugía presentaron resultados dentro de los parámetros esperados.

León XIV también comenzó a caminar por su habitación, retomó su alimentación habitual y recibió fisioterapia respiratoria.

Durante la intervención realizada el martes, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida. El examen efectuado durante la operación confirmó un adenocarcinoma pulmonar. Según informó la Santa Sede, el procedimiento concluyó con éxito y sin complicaciones.

Sin embargo, todavía resta completar el análisis del tejido extraído y determinar si será necesario realizar un tratamiento adicional, una instancia que será relevante para establecer cómo continuará la agenda del Papa durante las próximas semanas.

Milei no habló personalmente con el Papa después de la operación

Según informó TN, el presidente Javier Milei no mantuvo hasta el momento una comunicación personal con León XIV después de la intervención ni envió una carta formal o un presente por su recuperación.

Antes de la cirugía, el mandatario había expresado públicamente sus deseos de una pronta recuperación. Posteriormente, el vocero presidencial Adrián Ravier manifestó la satisfacción del Ejecutivo por el resultado favorable de la operación.

La posición de la Casa Rosada es mantener abiertos los canales institucionales a través de Cancillería y de los equipos responsables de organizar la visita mientras se conoce la evolución médica.

Milei ya había anticipado que la Argentina está dispuesta a modificar las fechas o actividades previstas en caso de que la recuperación del Pontífice así lo requiera.

Cómo está prevista la visita a la Argentina

La organización comenzó formalmente en septiembre, cuando el Ejecutivo creó mediante el Decreto 1103/2026 una unidad ejecutora especial temporaria dentro de la Jefatura de Gabinete para coordinar las actividades relacionadas con la llegada del Papa.

El cronograma contempla que León XIV llegue desde Uruguay el 8 de noviembre y desarrolle actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de mantener una reunión con Milei en la Casa Rosada.

Dentro de la Iglesia argentina también continúan trabajando con ese calendario. El arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, quien se reunió con León XIV un día antes de la operación, señaló que el Papa seguía conversando sobre el viaje y manifestó especial interés por las actividades previstas con jóvenes.

La partida hacia Perú está programada para el 11 de noviembre. Por ahora, el Vaticano mantiene vigente la gira sudamericana prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, mientras los próximos informes médicos serán determinantes para confirmar si podrá realizarse según el itinerario original.