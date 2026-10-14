El Gobierno habilitó a JetSMART Chile a realizar vuelos de cabotaje dentro de la Argentina

El Gobierno nacional autorizó a JetSMART Airlines S.p.A., de bandera chilena, a operar vuelos regulares de cabotaje dentro de la Argentina, una modificación significativa en el esquema aerocomercial del país.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 27/2026 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, y habilita a la compañía a prestar servicios internos e internacionales de pasajeros y cargas con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire.

En términos prácticos, la autorización permite que una empresa aérea extranjera pueda transportar pasajeros entre dos puntos ubicados dentro de la Argentina, sin que el vuelo tenga necesariamente origen o destino en el país de bandera de la compañía.

La habilitación no implica, sin embargo, que JetSMART Chile comience inmediatamente a operar nuevas rutas domésticas. Hasta el momento, la empresa no anunció servicios de cabotaje adicionales bajo este régimen y cualquier operación deberá cumplir previamente con las certificaciones correspondientes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Qué significa la novena libertad del aire

Las denominadas “libertades del aire” establecen los derechos que tienen las compañías para operar comercialmente fuera del territorio del país en el que están registradas.

La novena libertad permite a una aerolínea extranjera transportar pasajeros y cargas entre dos destinos de otro país, es decir, realizar operaciones de cabotaje sin necesidad de conectar ese trayecto con su Estado de origen.

La decisión se apoya en el Memorando de Entendimiento firmado entre Argentina y Chile el 23 de abril de 2024, dentro de la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno nacional.

La autorización también amplía las posibilidades para combinar vuelos internacionales con tramos dentro del país. JetSMART Chile podría, por ejemplo, desarrollar servicios que conecten Santiago de Chile con destinos de Brasil a través de Buenos Aires u otros aeropuertos argentinos, transportando pasajeros locales e internacionales durante parte del recorrido.

¿Pueden ingresar otras aerolíneas extranjeras al cabotaje argentino?

La resolución alcanza específicamente a JetSMART Chile, por lo que no habilita automáticamente a otras compañías extranjeras a operar vuelos domésticos en la Argentina.

Sin embargo, el nuevo esquema abre la posibilidad de que empresas regionales como LATAM, Avianca o Gol soliciten autorizaciones equivalentes si los acuerdos bilaterales y las condiciones regulatorias correspondientes lo permiten.

Hasta el momento, ninguna de esas compañías anunció que vaya a avanzar en esa dirección. JetSMART ya tiene presencia en el mercado doméstico a través de su filial argentina, que actualmente concentra alrededor del 31% de los pasajeros de cabotaje, según los datos difundidos junto con la medida. Aerolíneas Argentinas mantiene aproximadamente el 66%.

La apertura llega en medio de un récord de pasajeros

La autorización se conoce en un momento de crecimiento del tráfico aéreo. Durante septiembre, 4.186.500 pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos, el registro más alto alcanzado para ese mes y un 2% superior al de septiembre de 2025.

El segmento internacional movilizó 1.300.890 viajeros, con un incremento interanual del 5%. Además, actualmente existen 28 rutas internacionales directas desde ciudades del interior del país, sin necesidad de realizar conexiones en Buenos Aires.

La autorización otorgada a JetSMART Chile suma ahora un nuevo elemento al proceso de apertura aerocomercial: por primera vez bajo este esquema, una compañía extranjera queda habilitada para competir en vuelos exclusivamente domésticos, aunque su llegada efectiva a nuevas rutas dependerá de las decisiones comerciales de la empresa y de las autorizaciones operativas correspondientes.