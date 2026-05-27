La crisis por el financiamiento universitario volvió a escalar este martes con la decisión de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de iniciar una toma por tiempo indeterminado en ambos establecimientos. La medida fue aprobada en asambleas estudiantiles y apunta a reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente judicializada.

La ocupación comenzará durante la noche, una vez finalizado el turno vespertino, y se realizará con presencia de alumnos dentro de los edificios. Según explicaron desde los centros de estudiantes, las clases no quedarán completamente suspendidas, ya que se organizarán actividades y clases públicas mientras continúe la protesta.

El conflicto se da en medio de las discusiones por el presupuesto universitario y la situación salarial de docentes y no docentes. Los estudiantes sostienen que el ajuste impacta tanto en los salarios como en el mantenimiento de la infraestructura educativa.

El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, aseguró que el objetivo es “visibilizar la crisis y defender la educación pública”. Además, explicó que la continuidad de la toma será evaluada diariamente en nuevas asambleas.

El reclamo central apunta a que el Gobierno nacional aplique la ley aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que estableció mecanismos de actualización presupuestaria para universidades nacionales y colegios dependientes. Sin embargo, la normativa quedó frenada en la Justicia luego de que el Poder Ejecutivo apelara los fallos que ordenaban su implementación.

La protesta estudiantil coincidió además con un nuevo endurecimiento de los gremios universitarios. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes en reclamo de paritarias y recomposición salarial. La medida también cuenta con el acompañamiento de Conadu y Conadu Histórica.