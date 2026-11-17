El enfrentamiento entre Luis Barrionuevo y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, escaló este martes con denuncias y amenazas de acciones legales cruzadas, en medio de la disputa por el reconocimiento de las autoridades de UTHGRA y la homologación de acuerdos salariales del sector.

El dirigente gastronómico pidió directamente la renuncia de Pettovello y presentó una denuncia penal contra la ministra y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quienes atribuyó presuntos delitos vinculados con el ejercicio de sus funciones.

“Lo primero que tiene que hacer la ministra es dar un paso al costado, que deje su tarea porque no la sabe ejercer”, sostuvo Barrionuevo.

El sindicalista profundizó sus cuestionamientos contra la funcionaria al afirmar:

“De Capital tiene mucho, de Humano no tiene nada”.

También apuntó contra Cordero y reclamó que la Jefatura de Gabinete asuma el control de la Secretaría de Trabajo.

La ofensiva se produjo después de la movilización que UTHGRA realizó frente al Ministerio de Capital Humano para reclamar por la homologación de acuerdos paritarios y la certificación de las autoridades electas del sindicato.

Barrionuevo aseguró que existen convenios salariales que llevan meses esperando su homologación. “Los trabajadores quieren cobrar ayer y no mañana”, sostuvo.

Qué dice la denuncia contra Pettovello y Cordero

Barrionuevo denunció penalmente a ambos funcionarios por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y desobediencia de una orden judicial.

Las acusaciones deberán ahora ser analizadas por la Justicia y no implican que los funcionarios hayan cometido los delitos denunciados.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la falta de certificación de las autoridades surgidas de las elecciones internas realizadas por UTHGRA el 29 de diciembre de 2025, en las que se impuso la lista 17 de Octubre encabezada por Barrionuevo.

Capital Humano decidió no reconocer esas autoridades a partir de cuestionamientos sobre el proceso electoral planteados por Dante Camaño, referente de la oposición interna al dirigente gastronómico.

El conflicto llegó posteriormente a la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó certificar a las autoridades sindicales, pero el Ministerio presentó un recurso extraordinario para llevar la discusión ante la Corte Suprema.

Como consecuencia de esa disputa, UTHGRA permanece sin una conducción formal reconocida por el Gobierno, aunque tampoco fue dispuesta la intervención del sindicato.

Pettovello denunció “presiones y hostigamiento”

La ministra respondió públicamente a Barrionuevo y rechazó las acusaciones en su contra. Pettovello sostuvo que la controversia sobre las autoridades de UTHGRA se encuentra judicializada y recordó que Capital Humano recurrió ante la Corte Suprema la decisión de la Cámara del Trabajo.

Pero además elevó el tono de la disputa al denunciar haber recibido “presiones y hostigamiento” por parte del gremio para que el Gobierno modificara su posición sobre las elecciones sindicales.

Frente a esa situación, la funcionaria anunció que también impulsará acciones legales con el objetivo, según expresó, de resguardar su “integridad moral y física”.

De esta manera, una disputa que comenzó alrededor del reconocimiento de las autoridades de UTHGRA y las negociaciones salariales sumó ahora un nuevo capítulo judicial: Barrionuevo denunció penalmente a Pettovello y Cordero, mientras la ministra anticipó que también recurrirá a la Justicia por las acciones que atribuye al sindicato.