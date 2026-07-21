Escándalo por la falsa desaparición de una boa: los vecinos se indignaron y quieren que intervenga la Justicia

El autor de la falsa alerta en Colegiales, quien dijo haber perdido una boa días atrás, confirmó que mintió para vender su emprendimiento, lo que provocó enojo en los vecinos del barrio, y ahora podría tener problemas con la Justicia.

Varias calles de Colegiales amanecieron empapeladas con un flyer en el que se advertía de la desaparición de “Piti”, una boa que se había escapado de una terraza en el cruce de las calles Cespedes y Zapiola, por lo que pedía ayuda y hasta daba indicaciones sobre qué hacer si algún vecino la encontraba.

Lo que parecía una anécdota de terror, y que provocó que varias personas no saquen a pasear a sus mascotas por miedo, terminó siendo una publicidad engañosa, que podría tener consecuencias.

Luego de la difusión del caso, el hombre pidió la réplica a la agencia Noticias Argentinas y expuso: “Se me fue de las manos. Sin querer la historia tomó mucho vuelo. Me quiero comunicar para traer tranquilidad”.

Según explicó a este medio, el objetivo de la campaña era “darle algo visibilidad y un giro publicitario con nuevos carteles” en los que ofrecía su trabajo como paseador de perros, algo que por el momento no resultó.

Luego de que se haya conocido de que se trató de una falsedad, varios usuarios de “X” expusieron su enojo: “Quiero encontrar a quien inventó que se le perdió una boa de 3 metros en Colegiales, que tuvo a medio barrio con ventanas cerradas y mascotas encerradas”.

Por el momento no trascendió si el hombre recibió alguna sanción o notificación por parte de la Justicia, pero sí el Ministerio Público Fiscal podría tomar cartas en el asunto debido a que el episodio provocó una alarma pública que se replicó en varios lugares. A su vez, se recuerda que la tenencia de especies silvestres o exóticas en la Ciudad de Buenos Aires está prohibida, de acuerdo con la Ley 22.421.



