Una boa de más de tres metros se escapó y sus dueños piden ayuda para encontrarla: la última vez que la vieron tomaba sol en la terraza

Una familia busca intensamente a "Piti", una boa de más de tres metros de largo que desapareció el jueves por la tarde tras escapar de una terraza en el barrio porteño de Colegiales, por lo que pidieron colaboración para dar con el paradero del animal, al que describieron como "dócil".

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la familia que busca al reptil sostuvo: "Responde a su nombre, a pesar de ser un reptil". Además, explicó que el animal "desapareció el jueves cerca de las 16" y añadió: "La tenemos desde hace muchos años, desde que medía dos metros". Sobre su comportamiento, remarcaron que "es dócil" y que "los vecinos la conocen y no la vieron".

Los dueños indicaron que la serpiente "mide más de tres metros", tiene "colores cálidos, tonos marrones, dorados y verdes" y que solía permanecer en la terraza de la vivienda. "Habitualmente tomaba sol ahí, por eso creemos que no fue muy lejos", señalaron. También comentaron que, en las últimas semanas, la habían notado "decaída y apática".

En el cartel difundido para dar con su paradero, la familia aclaró que la boa "no es agresiva" y que está castrada. Al respecto, explicaron a esta agencia que ese dato fue incluido "para que la gente no piense que puede tener cría en la alcantarilla".

La búsqueda se concentra en la zona comprendida entre las calles Céspedes y Zapiola, donde el animal fue visto por última vez tras escapar de la terraza. Los dueños del animal buscan dar con su paradero y solicitan que no generen ninguna acción en contra del reptil.

En conversación con esta agencia, la familia se mostró preocupada ya que el animal se mantenía en el domicilio desde hace años, contaba con su terrario y comodidades que difícilmente encontraría en la intemperie.