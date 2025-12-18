Tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de especies exóticas y en peligro de extinción en un local de cacería de Junín de los Andes, personal de Fauna Junín realizó una inspección y encontró una serpiente de maizal de más de un metro de largo, 14 ejemplares de ajolote (especie originaria de México y declarada en peligro de extinción), y una tortuga de laguna (Phrynops hilarii), todas ellas sin la documentación legal que acreditara su origen y procedencia.

El responsable del comercio no pudo presentar los permisos correspondientes, lo que motivó la redacción de un acta de infracción y el secuestro inmediato de las especies involucradas. Posteriormente, las autoridades coordinaban su traslado a un centro de recepción especializado, donde las especies, especialmente frágiles, recibirán el resguardo adecuado a la espera de su destino final, de acuerdo con la normativa vigente en materia de conservación.

La tenencia, comercialización y traslado de animales sin la documentación necesaria constituye una infracción grave que pone en riesgo la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Desde el área de Fauna Junín resaltaron la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna, agradeciendo la denuncia anónima que permitió identificar el comercio ilegal y tomar las acciones correspondientes. La intervención, además de evitar la comercialización de especies protegidas, contribuye a la preservación de la biodiversidad local y global, que se ve cada vez más amenazada por actividades ilegales como estas.

Las autoridades recordaron que tanto la compra como la venta de animales sin los permisos correspondientes es un delito que, además de sancionarse con fuertes multas, contribuye a la desaparición de especies y altera el equilibrio natural.

La intervención de este miércoles refuerza el compromiso de las autoridades en la protección de la fauna silvestre, pero también pone de manifiesto la importancia de continuar fortaleciendo los controles y fomentando la conciencia social sobre la necesidad de respetar las normativas ambientales y de conservación.