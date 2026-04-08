La escribana Adriana Nechevenko de Schuster se presentó ante la Justicia en el marco de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y optó por no brindar declaraciones a la prensa tras su comparecencia.

“Ya contesté las preguntas”, expresó brevemente la profesional al retirarse, luego de haber declarado ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa.

La escribana fue citada para explicar su rol en la validación de las escrituras de dos propiedades vinculadas al funcionario: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz.

Su testimonio se suma a una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para esclarecer el origen de los fondos y las condiciones en que se realizaron las operaciones inmobiliarias.

En paralelo, la investigación continuará en los próximos días con nuevas declaraciones. Está previsto que el lunes comparezcan dos mujeres mayores que habrían prestado cerca de 200.000 dólares, monto que permitió cubrir aproximadamente el 87% del valor de uno de los inmuebles adquiridos por Adorni.