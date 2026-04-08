La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito suma un movimiento clave: este miércoles declarará como testigo la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, quien certificó las escrituras de dos propiedades vinculadas al funcionario.

La audiencia se realizará ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, en el marco de una investigación que avanza sobre bienes que no figuran en la declaración jurada del funcionario.

Las escrituras en el centro de la investigación

La escribana deberá explicar su intervención en la certificación de dos inmuebles: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Ambas propiedades quedaron bajo análisis judicial porque no habrían sido declaradas, y porque existen dudas sobre los valores consignados en las escrituras.

Uno de los puntos que sigue la fiscalía es la diferencia entre el monto registrado en el caso del departamento y su valor de mercado, una brecha que motivó las primeras medidas de la investigación.

Visitas a Casa Rosada bajo análisis

Otro de los aspectos que se incorporaron al expediente son las visitas de la escribana a Casa Rosada. Según registros difundidos públicamente, ingresó al edificio al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026.

Esos movimientos también forman parte de las averiguaciones en curso, en paralelo al análisis de las operaciones inmobiliarias que quedaron bajo sospecha.

Un testimonio que puede marcar el rumbo

Nechevenko de Schuster fue la profesional que certificó las operaciones que hoy investiga la Justicia. Por ese rol, su declaración es considerada clave para determinar cómo se realizaron las transacciones y qué información quedó asentada en las escrituras.

La fiscalía busca establecer si hubo inconsistencias entre los valores declarados, las propiedades involucradas y la información patrimonial del funcionario.

Un antecedente que vuelve a aparecer

En el historial judicial de la escribana figura su participación, hace 12 años, como testigo en una causa vinculada al tráfico de efedrina. En ese expediente, había validado firmas para empresas que luego fueron señaladas como fachadas utilizadas por una organización criminal.

Ese antecedente forma parte de la información que volvió a circular en las últimas horas, en paralelo con su citación en la causa actual.

La declaración prevista para este miércoles se produce en un momento sensible del expediente. Con las escrituras cuestionadas, los movimientos registrados y los bienes bajo análisis, la investigación se encamina a una etapa en la que cada detalle puede tener peso en la definición del caso.