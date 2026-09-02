Las escuelas serán parte de un nuevo plan para detectar problemas de salud mental en adolescentes

El Gobierno nacional pondrá en marcha una estrategia para detectar de manera temprana problemas de salud mental en adolescentes dentro del ámbito escolar. La primera etapa se desarrollará en cinco provincias: Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.

La iniciativa se denomina "Estrategia Federal en Adolescencia" y será implementada de manera conjunta por los ministerios de Capital Humano y Salud. El objetivo es mejorar la identificación de situaciones vinculadas con el desarrollo emocional de los estudiantes y facilitar su acompañamiento.

El programa fue presentado durante la primera Mesa Interministerial de Salud Mental, un espacio que reúne a funcionarios de Salud, Seguridad y Capital Humano para coordinar políticas destinadas a la prevención y atención de distintas problemáticas que afectan a niños, adolescentes y jóvenes.

La estrategia tendrá a las escuelas como uno de sus principales ámbitos de detección. La intención es que las dificultades puedan ser identificadas antes de que se transformen en situaciones de mayor complejidad y que los estudiantes puedan acceder a los dispositivos de acompañamiento correspondientes.

La agenda oficial también contempla la prevención de los intentos de suicidio, los consumos problemáticos y otras situaciones que pueden afectar el bienestar emocional durante la adolescencia. En paralelo, el Gobierno trabaja en recomendaciones específicas para abordar la conducta suicida en el ámbito universitario.

Uno de los puntos destacados durante la reunión interministerial fue el fortalecimiento de los sistemas de información. Según los datos presentados, durante tres de los primeros seis meses de 2026 todas las jurisdicciones notificaron los intentos de suicidio registrados en sus territorios al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0).

Además, el sistema alcanzó un registro de 246 establecimientos notificadores, lo que permite ampliar la información disponible para analizar la evolución de estas situaciones y mejorar las respuestas preventivas.

La incorporación de Chubut en la primera etapa le otorga además una dimensión patagónica a la iniciativa. La provincia será una de las cinco jurisdicciones donde comenzará a aplicarse esta estrategia federal antes de una eventual ampliación a otros territorios.

El desafío será convertir la detección temprana en una herramienta efectiva de acompañamiento. Para eso, además de identificar señales de alerta dentro de las escuelas, será necesario garantizar la articulación con los servicios de salud y los dispositivos especializados que puedan intervenir cuando cada situación lo requiera.