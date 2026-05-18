La ANLIS Malbrán confirmó el envío de un equipo técnico a Ushuaia para avanzar en operativos vinculados a la detección de posible circulación de hantavirus en la región. Las tareas estarán a cargo de especialistas del Servicio de Biología Molecular y forman parte de la investigación epidemiológica iniciada tras el brote registrado en un crucero.

Según informó el Ministerio de Salud, los trabajos se desarrollarán junto a personal de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental de Tierra del Fuego. El operativo contempla vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres en distintos sectores seleccionados de acuerdo a criterios ecológicos y epidemiológicos.

Entre las especies bajo monitoreo aparecen principalmente Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, vinculadas a la transmisión del hantavirus en ambientes naturales del sur argentino. Los especialistas priorizarán zonas con baja circulación de personas y realizarán recorridas de reconocimiento ambiental, además de instalar trampas Sherman para la captura de pequeños mamíferos.

Desde el organismo explicaron que este método resulta fundamental debido a que los roedores presentan hábitos predominantemente nocturnos. En caso de obtener ejemplares, los animales serán trasladados a un centro de procesamiento acondicionado bajo estrictas medidas de bioseguridad.

Los equipos de trabajo utilizarán mamelucos descartables, mascarillas de alta eficiencia, protección ocular y sistemas de respiración autónoma para minimizar riesgos de exposición. En un laboratorio de campaña se realizarán tareas de identificación de especies y toma de muestras de sangre y tejidos. Posteriormente, las muestras serán almacenadas y trasladadas bajo protocolos de bioseguridad hacia el Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán.

Allí se llevarán adelante estudios serológicos y, en caso de resultados positivos, análisis moleculares mediante técnicas de RT-PCR para detectar presencia de material genético viral. Además, los especialistas realizarán estudios de secuenciación genética con el objetivo de caracterizar el virus y obtener información para el seguimiento epidemiológico del brote.