Un pasajero canadiense que viajaba en el crucero MV Hondius, embarcación que navegó por la Patagonia argentina, dio positivo por hantavirus y permanece aislado bajo tratamiento médico en la provincia de Columbia Británica. La información fue confirmada este sábado por la funcionaria sanitaria Bonnie Henry, quien explicó que el hombre comenzó con síntomas leves.

El brote ya dejó tres muertos

El caso del pasajero canadiense se da en medio del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que hasta el momento dejó un saldo de tres personas fallecidas. Actualmente, 10 personas de Canadá permanecen aisladas como medida preventiva. Cuatro de ellos cumplen cuarentena supervisada en Columbia Británica; y el resto, en Alberta, Ontario y Quebec.

Hantavirus y preocupación internacional

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres infectados y tiene presencia histórica en zonas cordilleranas de la Patagonia, especialmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las autoridades sanitarias recordaron que el período de incubación puede variar entre una y ocho semanas, lo que obliga a mantener controles epidemiológicos prolongados sobre quienes estuvieron expuestos. Las autoridades canadienses buscaron llevar tranquilidad y remarcaron que el hantavirus “no tiene potencial pandémico”.

Monitoreo sanitario y protocolos de aislamiento

Según explicó Henry, durante los traslados sanitarios de las personas con síntomas no hubo contactos estrechos de riesgo y el personal médico utilizó equipos de protección completos. Con dicha declaración, las autoridades sanitarias buscaron llevar tranquilidad sobre la contención y aislamiento del paciente positivo.