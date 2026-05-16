Tras un caso de hantavirus en Bariloche, Chile refuerza la prevención en el Paso Samoré

Después de la confirmación de un caso de hantavirus cepa Andes en un paciente internado en Bariloche, las autoridades sanitarias de Chile intensificaron las medidas de prevención y las campañas de concientización en el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré y en distintos sectores cordilleranos de la región de Los Lagos.

El caso corresponde a un hombre de 45 años afectado por una de las variantes más peligrosas del virus, ya que la cepa Andes no solo puede transmitirse por exposición a roedores silvestres infectados, sino también entre personas en situaciones de contacto estrecho.

Preocupación por el aumento de casos

La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, explicó que el hantavirus es una enfermedad endémica en toda la Patagonia y aseguró que la estrategia sanitaria apunta principalmente a reforzar la prevención y la educación de residentes, trabajadores y turistas.

“En el Parque Nacional Puyehue tiene que ver con una acción preventiva que ya se estaba trabajando mucho antes de que la comunidad conociera el caso”, señaló la funcionaria.

Brintrup también advirtió sobre un incremento de casos registrados en la región chilena y expresó preocupación por la gravedad de la enfermedad. “Tenemos actualmente un 50 por ciento de mortalidad, y eso nos llevó a profundizar los planes educativos con trabajadores del parque y sectores vinculados a actividades de montaña”, sostuvo.

Cuáles son las medidas de prevención

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de extremar los cuidados en sectores rurales, boscosos y cordilleranos, donde habita el ratón colilargo, principal reservorio del virus.

Entre las principales recomendaciones figuran ventilar durante al menos 30 minutos viviendas, refugios o galpones cerrados antes de ingresar; humedecer pisos y superficies con agua y lavandina antes de barrer; almacenar alimentos en recipientes herméticos y evitar el contacto con roedores vivos o muertos.

Los especialistas recordaron que los primeros síntomas pueden confundirse con un cuadro gripal, ya que incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor abdominal y dificultades respiratorias. Ante cualquier sospecha, especialmente después de haber estado en áreas rurales o de montaña, recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud.