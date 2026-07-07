Espert se negó a declarar y presentó pruebas en la causa Fred Machado

El exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos. Sin embargo, el economista optó por no responder las preguntas del juez y presentó un escrito acompañado por documentación para sostener su defensa.

La audiencia fue encabezada por el juez federal Lino Mirabelli, quien lleva adelante la investigación iniciada a partir de una transferencia de USD 200.000 proveniente de una empresa vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, actualmente detenido en Estados Unidos.

Al retirarse de los tribunales, Espert evitó hacer declaraciones sobre el expediente y se limitó a expresar: "No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez".

En el escrito presentado durante la indagatoria, la defensa incorporó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019, que -según sostuvo- acreditan la negociación, firma y ejecución del contrato de servicios profesionales que habría originado el pago investigado. Los abogados calificaron ese intercambio como documentación de época, "técnicamente inalterable y verificable", con el objetivo de respaldar la legalidad de la operación.

La causa busca determinar si la transferencia recibida por Espert correspondió efectivamente a honorarios profesionales, como sostiene el exdiputado, o si integró una maniobra de lavado de activos vinculada a la estructura financiera atribuida a Machado. La investigación se centra en el origen y destino de esos fondos y en la documentación utilizada para justificar la operación.

Tras la presentación del escrito, el juez deberá analizar la nueva documentación incorporada al expediente antes de definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la investigación continúa con otras medidas de prueba para establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual elevación a juicio.