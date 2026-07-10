La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Jesica Cirio y Martín Insaurralde incorporó un nuevo testimonio. Milagros Ayelén Escudero, niñera de la hija de la conductora, aseguró ante la Justicia que nunca ingresó al dormitorio principal de la casa que la pareja compartía en San Vicente y que jamás vio el vestidor donde se habría grabado un video con fajos de dólares.

La joven, de 27 años y aún empleada de Cirio, declaró como testigo ante el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, quienes investigan el patrimonio del exjefe de Gabinete bonaerense y de la modelo. Su declaración se produjo mientras la Justicia avanza con el análisis del teléfono celular de Cirio para determinar si conserva el video que dio origen a una nueva línea de investigación.

Durante su exposición, Escudero afirmó que no puede describir el vestidor porque nunca pasó a la habitación ubicada en el primer piso de la vivienda. Explicó que su trabajo se desarrollaba exclusivamente en la planta baja, donde permanecía junto a Chloe, la hija de la expareja. También indicó que conoció las imágenes del supuesto video únicamente a través de los medios de comunicación y que no recuerda haber visto en la casa los objetos que aparecen en esas grabaciones, como una valija, gorras o remeras.

La testigo también aportó información sobre otras personas que trabajaban en la propiedad. Mencionó a un chofer llamado Jhony, un electricista identificado como Sergio y dos empleadas de limpieza, Liz y Nely. Además, señaló que cuando ella no podía asistir era reemplazada por otra cuidadora conocida como Meli o Melisa, a quien la Justicia intenta localizar para tomarle declaración.

Escudero relató además algunos viajes en los que acompañó a la familia como niñera, entre ellos un viaje al Mundial de Qatar junto a Cirio y otro a Bariloche en el que también participó Insaurralde. Confirmó que actualmente continúa desempeñándose como cuidadora de la hija de la conductora en su nueva vivienda, ubicada en un barrio privado de Nordelta.

La causa avanza en paralelo con otras medidas de prueba. Mientras se analiza el contenido del teléfono celular de Cirio, los investigadores esperan para el 17 de julio el resultado del peritaje contable sobre el patrimonio de Insaurralde, una pericia considerada clave para determinar si el exfuncionario puede justificar el crecimiento de sus bienes.