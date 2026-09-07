El Estado destina más de $200 millones por mes a asignaciones vitalicias de expresidentes y exfuncionarios

El Estado nacional destinó en julio $203.835.765,06 al pago de 11 asignaciones vitalicias y pensiones vinculadas al régimen especial para expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los datos, difundidos a partir de un informe de Clarín y publicados por Agencia Noticias Argentinas, muestran que los haberes individuales se ubicaron entre $12,4 millones y más de $26 millones brutos mensuales. Los pagos son realizados por ANSES.

El mayor haber corresponde al expresidente Alberto Fernández, quien percibió $26.092.447. Según la información publicada, el 30% de ese ingreso se destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco. En segundo lugar aparece Mauricio Macri, con un haber mensual de $25.043.153,46, seguido por el exgobernador de San Luis y expresidente Adolfo Rodríguez Saá, con $23.999.253,02.

La nómina también incluye a familiares de antiguos mandatarios. Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, percibió $20.618.733,63, mientras que Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa, recibió $17.561.990,73.

Entre los exvicepresidentes aparecen Gabriela Michetti, con $18.192.138,24, y Julio Cobos, con $17.999.446,65. También figura Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, con $12.486.621,66.

La lista se completa con Beatriz Nelly Andrés, viuda del expresidente de facto Roberto Levingston, con $16.214.248,39; María Estela Martínez de Perón, con $12.936.493,68; y Amalia Carmen Guido, hija del expresidente José María Guido, con $12.691.238,04.

La nómina de 11 beneficiarios no incluye a Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta volvió a percibir, por una medida cautelar, la pensión correspondiente a su esposo y expresidente Néstor Kirchner, por un monto informado de alrededor de $16 millones mensuales.

El régimen de asignaciones vitalicias para quienes ocuparon la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación volvió a quedar en el centro del debate político durante los últimos años, especialmente por los elevados montos de los haberes en comparación con las jubilaciones ordinarias.

La diferencia también queda expuesta al comparar estos ingresos con el haber mínimo previsional. Según el cálculo utilizado por NA, el haber de Alberto Fernández equivale a unas 52 jubilaciones mínimas, considerando un ingreso de aproximadamente $498.000 mensuales entre haber mínimo y bono.

El gasto registrado en julio vuelve así a poner bajo discusión el costo fiscal de un régimen que alcanza a exmandatarios y determinados familiares, mientras el sistema previsional general continúa atravesado por restricciones presupuestarias y una fuerte diferencia entre los haberes ordinarios y las asignaciones especiales.