El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero 2026-2027, con el que el Gobierno busca garantizar el cumplimiento de los vencimientos de deuda sin modificar el esquema de superávit fiscal que sostiene desde el inicio de la gestión. Durante la exposición, aseguró que "estamos purgando las consecuencias del pasado" y defendió la estrategia de refinanciamiento implementada por el Poder Ejecutivo.

Acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas Federico Furiase, Caputo explicó que la nueva deuda se emite únicamente para refinanciar el capital de los compromisos heredados, mientras que los intereses se pagan con recursos provenientes del superávit fiscal, una diferencia que, según sostuvo, distingue al actual programa económico de los anteriores.

El funcionario señaló que el financiamiento obtenido durante 2026 funciona como un "colchón financiero" para afrontar con mayor tranquilidad los compromisos de 2027, un año atravesado por las elecciones presidenciales. En ese sentido, afirmó que el objetivo es refinanciar los vencimientos a tasas cada vez más bajas, reduciendo el costo financiero para el Estado.

Caputo también sostuvo que volver a los mercados internacionales de crédito no constituye una prioridad, sino una herramienta disponible si las condiciones resultan convenientes. "Salir a los mercados es una opción más, no un objetivo", afirmó, al remarcar que el programa fue diseñado con un enfoque conservador y con distintas alternativas de financiamiento.

Durante la presentación, el ministro reiteró que la meta del Gobierno es reducir progresivamente la relación entre la deuda pública y el Producto Bruto Interno (PBI), con el propósito de fortalecer la solvencia del país y disminuir su dependencia del financiamiento externo. Según explicó, el orden macroeconómico alcanzado permite enfrentar con mayor solidez eventuales shocks internos o internacionales.

Además, Caputo reveló que la administración nacional aspira a que Argentina alcance la categoría de "investment grade" (grado de inversión) hacia el final de un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei. Esa calificación permitiría acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones, con tasas de interés más bajas y plazos de pago más extensos. El ministro reconoció que se trata de un objetivo ambicioso, aunque aseguró que distintas agencias calificadoras consideran que es difícil, pero alcanzable.