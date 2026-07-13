El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 de julio la inflación del mes de junio que, de acuerdo a informes de consultoras, podría perforar la cifra de 2% y sostener la desaceleración que mostró en los últimos meses.

CABA dio a conocer que el costo de vida en la Capital Federal fue de 1,8%, el más bajo del primer semestre, lo cual alentó expectativas positivas. En el Gobierno nacional se muestran confiados en que el INDEC confirmará las mejores previsiones.

“La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número”, señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier, aunque aclaró que “es una proyección” y puede haber errores.

“Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, añadió en declaraciones que reprodujo la Agencia Noticias Argentinas.

En la misma línea se pronunció el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista televisiva la última semana cuando dijo que el número seguirá bajando en los próximos meses.

Entre 2% y 1,5%

Las principales consultoras relevadas por el medio Agencia Noticias Argentinas coinciden con la mirada del Gobierno: esperan tener una tercera desaceleración consecutiva y, en su mayoría, pronostican un número por debajo de 2%.

Econviews reflejó que en la cuarta semana del mes los precios tuvieron una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, un leve descenso respecto a la tercera semana, cuando la variación fue 0,3%.

En la última semana, el relevamiento remarcó que se destaca la suba en embutidos (2,6%) y la baja de bebidas (-0,8%). De esta manera, puntualizó que el acumulado de las últimas cuatro semanas descendió a 1,1%.

En el caso de LCG, la medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio, debido a que el incremento de verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) se compensó con las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%).

Con esta muestra, el análisis expuso que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales (p.p.), ubicándose en 1,5% en comparación con el registro de mayo.

La consultora Analytica, en tanto, reveló que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio y el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. En la proyección general para el mes, calculó una suba del 1,8%.

El relevamiento detalló que en el mes, las mayores alzas se dieron en verduras (5,3%) y en aguas, gaseosas y jugos (2,4%), mientras que las bajas destacadas fueron de pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%).





