El presidente, Javier Milei, será el principal orador este lunes en la cena anual de la Fundación Libertad, un encuentro que reunirá a más de mil referentes del mundo empresarial, político e intelectual y que tendrá un condimento especial: la presencia de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el mismo escenario.

La actividad se realizará en Parque Norte y genera expectativa por la coincidencia entre Milei y el expresidente, en medio de especulaciones políticas sobre el futuro del PRO y el reordenamiento de la oposición.

Macri volvió a tomar protagonismo en las últimas semanas con una gira por distintas provincias y un perfil más activo en la escena pública, lo que alimentó versiones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en el vínculo entre ambos dirigentes y en la posibilidad de algún gesto político o cruce discursivo durante la noche.

Además de Milei y Macri, también participará la senadora Patricia Bullrich, una de las figuras más cercanas al Presidente dentro del esquema político actual.

El cierre estará a cargo de Milei, que dará el discurso principal ante un auditorio compuesto por empresarios, dirigentes y referentes liberales de distintos sectores.

La jornada también contará con la participación virtual de la dirigente venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, y del ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa, quienes se sumarán vía Zoom.

La Fundación Libertad suele reunir cada año a referentes del pensamiento liberal y del empresariado argentino, pero esta edición suma una carga política especial por el momento que atraviesa el oficialismo y por la reaparición de Macri en la discusión nacional.