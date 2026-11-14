Explosión de gas en Remedios de Escalada: denuncian falta de asistencia y le reclaman a la empresa

La explosión de gas y el incendio registrados este viernes en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejaron una persona fallecida, decenas de heridos y graves daños en viviendas y comercios. Después del siniestro, vecinos de la zona denunciaron que no recibieron información ni asistencia durante la emergencia y reclamaron que Metrogas se haga cargo de las consecuencias.

Los testimonios también expusieron la preocupación por la seguridad de quienes viven en las inmediaciones. Una vecina advirtió sobre una posible nueva fuga de gas cerca de su domicilio, mientras que un hombre aseguró que un operario de la empresa distribuidora, identificado como Marcelo García, de 47 años, permanece desaparecido. Esta última información no fue confirmada oficialmente en los datos disponibles.

La emergencia también generó cuestionamientos por la evacuación de establecimientos cercanos. La propietaria de un colegio ubicado sobre la calle Beltrán al 300, a dos cuadras del lugar de la explosión, contó que debieron retirar a los alumnos por sus propios medios al advertir la presencia de humo.

"A nosotros nadie nos informó en ningún momento. Nos autoevacuamos solos", relató. También cuestionó la ausencia de representantes de Defensa Civil, la Policía y Metrogas para advertir sobre los riesgos.

Reclamo por las viviendas y los daños materiales

Los damnificados reclamaron que Metrogas se haga cargo de la reubicación de las familias que perdieron sus viviendas y de la asistencia a quienes sufrieron daños en sus propiedades.

La preocupación no se limita a los edificios directamente afectados por la explosión. Una vecina que vive a cuatro cuadras del lugar advirtió sobre una posible nueva pérdida de gas en las inmediaciones de su casa, una situación que aumenta la incertidumbre entre los residentes.

Otros testimonios describieron la violencia de la onda expansiva, los daños provocados en las construcciones y la presencia de personas heridas en la calle inmediatamente después del estallido.

El reclamo vecinal apunta ahora a conocer quién responderá por las pérdidas materiales, qué asistencia recibirán las familias evacuadas y cuándo estarán dadas las condiciones para regresar a sus hogares.

Comenzaron las tareas de remoción de escombros

Durante la tarde de este sábado comenzaron los trabajos de remoción de escombros, luego de que los Bomberos se retiraran del sector.

También intervino personal de la Policía Federal Argentina, que inspeccionó el área con perros entrenados para descartar que hubiera más personas entre las ruinas de las construcciones afectadas.

Las tareas se desarrollan en el marco de la investigación destinada a establecer las circunstancias de la explosión, que provocó una muerte y dejó decenas de heridos.

La búsqueda del operario Marcelo García, de 47 años, constituye otro de los puntos sensibles del operativo. Su desaparición fue denunciada por allegados y, según la información disponible, todavía no existe una confirmación oficial de su paradero.

Metrogas comenzó a restablecer el servicio de gas

En paralelo con las tareas en la zona afectada, Metrogas informó que comenzó a normalizar el suministro de gas en Remedios de Escalada, bajo las más estrictas condiciones de seguridad.

Sin embargo, la empresa aclaró que en los sectores próximos al lugar del incidente, en la intersección de Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán, la restitución del servicio dependerá de la autorización de las autoridades correspondientes.

La distribuidora también indicó que tomó contacto con funcionarios municipales para coordinar las condiciones de seguridad necesarias antes de que los vecinos puedan regresar a sus viviendas.

En su comunicado, Metrogas sostuvo que la situación permanece controlada desde la madrugada, expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su disposición a colaborar con los damnificados y las autoridades.