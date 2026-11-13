Explosión en un caño de gas en Remedios de Escalada: al menos 20 heridos, cinco de ellos en grave estado

Una explosión e incendio ocurrió este viernes 13 de noviembre en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada y, de acuerdo a la información aportada ocurrió durante reparaciones de un caño de gas.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, Remedios de Escalada, y hay un amplio operativo en el lugar por parte del sistema de emergencias médicas, Bomberos y Policía.

Producto de la explosión, un comercio quedó destruido en su totalidad, mientras que se indicó que habría varios heridos.

De acuerdo al comunicado enviado por Metrogas, el siniestro sucedió mientras personal de la empresa "realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión".

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.

Walter, un vecino de la zona, explicó a TN que en la esquina había una almacén. “Hay muertos, fue una explosión, como un misil. Justo lo vi”, explicó el vecino, entre lágrimas. “Un amigo se acercó a la esquina y el almacén voló a la mierda, no quedó nada. Estoy bien, pero esto fue una locura”, agregó.

“Parece que hubiera caído una bomba”, el relato de vecinos

Vecinos de Remedios de Escalada relatan el horror que se vive este viernes en dicha localidad bonaerense tras la explosión provocada durante trabajos de reparación de caños por parte de Metrogas y varios relataron que sonó como si "hubiera caído una bomba”.

"Vi a un chico lastima que estaba en shock", comentó Andrés y sumó que la "cuadra está colapsada" por el operativo que se desarrolla.

Ante la gravedad del hecho, la Policía amplió el perímetro de evacuación y, demás de las viviendas linderas, debieron asistir a un jardín de infantes, locales y un geriátrico.

El comunicado del municipio de Lanús

La Municipalidad de Lanús emitió un comunicado en el que confirmó que hasta el momento se registraron 20 heridos, cinco de ellos de gravedad, luego de la explosión provocada por la rotura de un caño de gas en Remedios de Escalada.

En el escrito informaron que el siniestro sucedió cuando personal de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea en la localidad de Remedios de Escalada.

Al momento se reportan 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, que fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita.

Respecto a los demás heridos, fueron llevados al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona.

Los vecinos de la zona fueron evacuados y en el lugar trabajan intensamente personal de bomberos, Defensa Civil, Seguridad y Salud del Municipio de Lanús y dotaciones de bomberos de municipios cercanos.

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