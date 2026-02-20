Una explosión se produjo este mediodía en el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en la avenida Paseo Colón 533, en la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que habría sido recibida meses atrás y permanecía a resguardo en la dependencia. Al abrirla, el paquete detonó y provocó lesiones a dos efectivos.

Un tercer integrante de la fuerza también resultó afectado, aunque se encuentra fuera de peligro.

El destinatario del paquete bomba

El bulto tenía como destinatario al ex comandante mayor Diego Gasparutti, quien fue director de la escuela entre 2021 y 2022.

Gasparutti se encuentra retirado desde hace cuatro meses y había ingresado al establecimiento para retirar la encomienda cuando se produjo la explosión.

Heridos y operativo de seguridad

Los dos efectivos heridos fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich, sin riesgo de vida. El tercer efectivo permanece en recuperación.

De manera preventiva, se evacuaron 320 personas:

120 del edificio de Paseo Colón 533.

200 del edificio contiguo de Paseo Colón 525.

Se dispuso un operativo de seguridad en la zona para preservar la escena y facilitar el trabajo pericial.

Investigación judicial y peritajes

La investigación quedó a cargo del Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal interviniente.

Las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, especializada en análisis de explosivos y artefactos complejos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, informaron que el “equipo técnico más calificado del país” trabaja en el esclarecimiento del hecho y que se mantiene coordinación con la Justicia y las fuerzas intervinientes.