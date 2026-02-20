Miles de argentinos se encuentran varados en Florianópolis, Brasil, luego de que Aerolíneas Argentinas haya cancelado este jueves los vuelos hacía Buenos Aires por el paro general de la CGT y los turistas que se vieron perjudicados hablaron con la Agencia Noticias Argentinas y manifestaron con enojo que la empresa solo les entregó un váucher para café y no dan respuestas.

La jornada del jueves estuvo casi paralizada respecto al transporte debido al paro general de la CGT en reclamo de la Reforma Laboral que se debatió en el Congreso. Aunque las afectaciones eran a nivel nacional, muchos argentinos que estaban de vacaciones en otros países se vieron perjudicados debido a las cancelaciones de vuelos.

Un claro ejemplo es lo que ocurre con turistas en Florianópolis que desde hace más de 24 horas están varados luego de que Aerolíneas Argentinas haya cancelado varios vuelos, uno de ellos el AR1209.

“La empresa no da ningún tipo de respuesta en relación a reprogramación del vuelo, lo único que nos dieron hasta el momento es un váucher por un café”, expresó María una argentina en diálogo con Noticias Argentinas.

La mujer expuso que están en el aeropuerto con más de 40 familias, entre niños y jubilados, y que no hay nadie en el mostrador de la aerolínea: “Solo hay gente de una empresa tercerizada que no nos pueden dar ninguna respuesta”.

Acerca de su situación, María relató que el jueves a las 8 tenían el primer vuelo a Buenos Aires y de ahí debían tomarse otro hasta Neuquén, provincia de la que son oriundos: “Nos cancelaron los dos y cuando al mediodía volvimos al aeropuerto nos anotaron a una lista y nos pasaron los números de contacto de atención, pero no atienden”.

“Hoy volvimos porque el contacto de WhatsApp nos dice que tenemos que venir al aeropuerto para hacer el reclamo, pero acá no hay ningún representante. Estamos esperando la llegada de un supuesto supervisor, pero hasta ahora no pasa nada”, expuso.

María sostiene que la problemática es grave debido a que también se suma que a uno de los jubilados se les está por terminar su medicación: “Estamos desamparados”.

“Hablamos de Aerolíneas Argentinas, no de una low cost, no entendemos como no mandan un representante o simplemente nos dan una respuesta concreta”, repudió.

Por último, al ser consultada sobre cómo viven estás horas, María contó: “No nos dan nada, todo sale de nuestro bolsillo, desde la comida hasta el hospedaje”.