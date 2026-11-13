Un trabajador de Metrogas permanece desaparecido tras la explosión y el incendio registrados este viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. Se trata de Marcelo García, quien se encontraba en el lugar cuando ocurrió el siniestro durante trabajos sobre la red de distribución de gas.

García es uno de los dos desaparecidos que buscan las autoridades después de la tragedia, que dejó momentáneamente como saldo una persona fallecida y 30 heridos, siete de ellos de gravedad, según los reportes difundidos durante la jornada.

La familia del operario publicó un pedido de colaboración en redes sociales para obtener información sobre su paradero. En el aviso indicaron que García estuvo en el lugar de la explosión, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, y solicitaron ayuda para encontrarlo.

Cómo ayudar a encontrar a Marcelo García

Los familiares difundieron dos números telefónicos para recibir información que permita localizar al trabajador desaparecido.

Quienes tengan algún dato pueden comunicarse con:

Belén: 11 3437 8680.

Jonathan: 11 5529 2003.

"Solicitamos colaboración para encontrarlo. Cualquier información puede ser fundamental", expresaron sus familiares a través de las redes sociales.

Hasta el momento, el pedido de búsqueda constituye la información difundida por su entorno. La identificación y el estado de los dos desaparecidos deberán ser confirmados por las autoridades que intervienen en el operativo.

La explosión en Remedios de Escalada dejó un muerto y 30 heridos

El siniestro ocurrió durante la mañana del viernes, mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de distribución de gas en Remedios de Escalada, localidad del partido de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por las autoridades municipales, una máquina utilizada durante las tareas dañó una cañería y provocó una fuga de gas. Posteriormente se produjo la explosión, que generó un incendio de grandes dimensiones y afectó a comercios y viviendas cercanas.

El balance informado durante la jornada fue de una persona fallecida, 30 heridos y dos desaparecidos. Entre los lesionados, siete presentaban heridas de gravedad y debieron recibir atención médica.

Bomberos, Defensa Civil y equipos sanitarios participaron del operativo de emergencia, mientras continuaban las tareas para controlar los riesgos en el sector.

La Justicia ordenó detener a dos directivos de Metrogas

La investigación judicial también avanzó sobre las posibles responsabilidades vinculadas con el procedimiento previo a la explosión.

La fiscal Yanina Estévez, a cargo de la UFI N.º 6 de Lanús, ordenó la detención de dos integrantes del personal jerárquico de Metrogas que se encontraban vinculados con la intervención en el lugar. Ambos fueron trasladados a la sede judicial para su identificación y las actuaciones correspondientes.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, cuestionó la actuación ante la fuga de gas y sostuvo que no se habría activado oportunamente el sistema local de emergencias.

Según la reconstrucción municipal, el personal que detectó la pérdida habría comunicado el episodio directamente a la empresa, en lugar de dar aviso inmediato a los organismos de emergencia.

La investigación deberá establecer cómo se desarrolló la secuencia de los acontecimientos y si existieron incumplimientos de los protocolos de seguridad.

Qué se investiga después de la explosión

Uno de los puntos centrales de la causa será determinar qué ocurrió desde la detección de la fuga hasta el momento de la explosión.

Las autoridades deberán reconstruir las comunicaciones entre los trabajadores, Metrogas y los organismos de emergencia, además de establecer qué medidas se adoptaron para contener el escape y proteger a los vecinos.

También será necesario avanzar con las pericias técnicas sobre la cañería dañada, la maquinaria utilizada durante los trabajos y las condiciones en las que se desarrollaba la intervención.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de los dos desaparecidos, entre ellos Marcelo García, y la familia del trabajador mantiene vigente el pedido de colaboración para obtener información sobre su paradero.