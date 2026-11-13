La explosión y el posterior incendio registrados este viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejaron como consecuencia dos personas detenidas. La información fue confirmada por Claudio Arale, director de Defensa Civil del municipio, quien además advirtió que durante la emergencia podrían haberse incumplido los procedimientos establecidos.

"Seguramente se violaron los protocolos de emergencia", expresó el funcionario al referirse a las circunstancias que rodearon el siniestro.

"No se activó el sistema local de emergencia", remarcó Arale en declaraciones televisivas, mientras que confirmó que la Justicia ordenó la captura de dos sospechosos, que pertenecerían a Metrogas.

El episodio ocurrió durante la mañana en una zona comercial de Remedios de Escalada, mientras se realizaban trabajos sobre la red de distribución de gas. El balance preliminar difundido por las autoridades fue de 20 personas heridas, seis de ellas de gravedad.

Dos detenidos y una investigación sobre los protocolos

La confirmación de las detenciones abre una nueva instancia en la investigación del episodio. Según informó Arale, dos personas quedaron detenidas tras la explosión y el incendio.

El funcionario también puso el foco en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad previstos para este tipo de intervenciones. Su advertencia apunta a determinar si se respetaron las medidas de prevención y emergencia durante los trabajos que se realizaban en el sector.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la identidad de los detenidos, los cargos que podrían enfrentar ni las circunstancias específicas de sus detenciones.

Cómo se produjo la explosión en Remedios de Escalada

El incidente se registró mientras personal de MetroGAS y trabajadores de una empresa contratista realizaban tareas de renovación de la red de distribución.

De acuerdo con la información brindada por Defensa Civil de Lanús, durante esos trabajos una máquina perforó accidentalmente un caño de gas de media presión. La rotura provocó una fuga que posteriormente derivó en una explosión y un incendio de grandes dimensiones.

El hecho ocurrió en el sector comercial de las calles Fray Luis Beltrán y Del Valle Iberlucea. La onda expansiva y las llamas afectaron locales comerciales y construcciones cercanas.

Uno de los comercios de la zona quedó prácticamente destruido como consecuencia de la explosión.

El saldo de heridos y el operativo de emergencia

El balance informado por Claudio Arale fue de al menos 20 personas heridas, de las cuales seis presentaban lesiones de gravedad.

Los afectados fueron asistidos y trasladados a diferentes centros de salud. Los casos más graves fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos Evita de Lanús, mientras que otras personas recibieron atención en el Hospital Vecinal y en la sala municipal Máspero.

El operativo contó con la participación de Bomberos Voluntarios de Lanús y Lanús Oeste, además de dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía.

También intervinieron Defensa Civil, personal policial y los servicios de emergencia médica.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron evacuaciones en las manzanas cercanas para alejar a vecinos, comerciantes y trabajadores del área afectada.