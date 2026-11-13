Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

El Municipio de Lanús confirmó este viernes 13 de noviembre de 2026 la primera muerte vinculada con la explosión y el posterior incendio registrados en Remedios de Escalada, en el sur del conurbano bonaerense.

El episodio dejó hasta el momento 30 personas heridas, siete de ellas de gravedad. Además, hay dos personas desaparecidas, según el balance difundido por las autoridades municipales.

La explosión provocó un incendio que movilizó a los equipos de emergencia. Mientras se intenta establecer el alcance total de los daños, la búsqueda de las personas desaparecidas y la atención de los heridos concentran las tareas de los organismos intervinientes.

Cómo se originó la explosión durante los trabajos de MetroGAS

De acuerdo con la información difundida por el Municipio de Lanús y los primeros reportes periodísticos, el siniestro se produjo mientras trabajadores realizaban tareas de renovación de la red de distribución de gas.

Una máquina dañó uno de los conductos y provocó una fuga que derivó en la explosión. El episodio ocurrió en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada.

La distribuidora MetroGAS informó que sus operarios trabajaban en la renovación de redes cuando se produjo el daño. La mecánica exacta del accidente y las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante la investigación correspondiente.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de Lanús

Durante las primeras horas de la emergencia, los establecimientos sanitarios de la zona recibieron a las personas afectadas.

Entre los centros mencionados en los primeros reportes oficiales se encuentran:

Hospital Interzonal de Agudos Evita: recibió a los pacientes con lesiones de mayor gravedad.

Hospital General de Agudos Dr. Arturo Melo: recibió a otros heridos.

Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero: también participó de la atención sanitaria.

El operativo involucró a Bomberos, Defensa Civil, personal de Seguridad y Salud del Municipio de Lanús, efectivos policiales y equipos de emergencia.

La explosión afectó a comercios y viviendas de la zona

El impacto no se limitó a las personas heridas. Los primeros reportes describieron daños importantes en locales comerciales y edificios cercanos al lugar de la explosión.

Entre las consecuencias también se registraron evacuaciones preventivas de vecinos y establecimientos ubicados en las inmediaciones, incluido un jardín de infantes y un geriátrico.

La afectación del área comercial abre otro frente de preocupación: las consecuencias económicas para los comerciantes y trabajadores que dependen de los negocios alcanzados por el incendio.