Hubo un dictamen importante para las provincias, este miércoles, en el Senado: en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Legislación General, que presidió la neuquina Nadia Marquez, se dejó en firme que no habrá límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero que serán los gobernadores, quienes determinarán acuerdo o no con tales negocios que implican cesión de tierras.

En concreto, se determinó que se mantendrá la eliminación de los topes para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras, pero deja en manos de las provincias la potestad de aprobar esa venta.

El dictamen, firmado con el respaldo de la Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, y Despierta Chubut, se discutirá en una sesión que se realizará en quince días, según anticipó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas. Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras Estados extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Sobre la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, indicó que “apunta a fortalecer el federalismo, dejando en manos de cada provincia la regulación sobre posibles restricciones a la venta de tierras a extranjeros”.