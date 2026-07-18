Máximo Kirchner no criticó al Dibu Martínez: desmentido viral.

En las horas previas a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España se viralizó en X (ex twitter) un video en el que supuestamente el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) critica al arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, tras el triunfo contra Inglaterra.

“Me pone un poco triste ver que nuestro arquero está más preocupado por su club en Inglaterra que por las Malvinas. Son detalles que quizás opacan un poco el momento tan lindo como el que estamos viviendo”, es la frase que se le atribuye a Kirchner. Sin embargo, esto es falso. La supuesta entrevista en la que Máximo Kirchner habría pronunciado esas declaraciones nunca existió. El video fue manipulado: utiliza imágenes de archivo y un audio que no corresponde a una entrevista real.

La desinformación fue difundida por cuentas libertarias como la de la senadora neuquina de La Libertad Avanza, Nadia Judith Márquez, La Derecha Diario, @Trumperizar, y amplificada por dirigentes políticos como el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Nuñez.

Una legisladora de Neuquén se hizo eco de la fake news

El video viral hace referencia a una supuesta entrevista que Máximo Kirchner habría dado a Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos tras la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Sin embargo, esa entrevista nunca existió.

La web Chequeado, que se encarga de verificar las noticias publicadas, sobre todo en redes sociales, páginas web, revisó las emisiones del programa de Tenembaum correspondientes al jueves 16 y el viernes 17 en Youtube y RadioCut y no encontró ninguna entrevista al diputado nacional. Las últimas entrevistas del diputado kirchnerista en Radio Con Vos fueron hace más de 8 meses. La más reciente se la dio a Diego Iglesias el 8 de noviembre de 2025 en su programa “Vamo a Calmarno”. La otra se produjo hace más de un año y fue con Tenembaum, Reynaldo Sietecase y Alejandro Bercovich el 19 de junio de 2025.

Además, la imagen de Tenembaum utilizada en el video viral corresponde a una emisión antigua del programa y no a una entrevista realizada tras el partido entre Argentina e Inglaterra. Sobre esas imágenes se incorporó un audio que no corresponde a una entrevista real con Máximo Kirchner.

Por otro lado, el propio Tenembaum desmintió la pieza viral en su cuenta de X (ex twitter). “Interrumpo mi larga abstinencia en X para aclarar que no entrevisté en estos días a Máximo Kirchner. Me gustaría pero no me da bola. Ustedes sabrán cómo caracterizar a las personas que hacen estas lavadas”, escribió el periodista. Diversos dirigentes kirchneristas, como el senador Eduardo "Wado" de Pedro y la senadora Anabel Fernández Sagasti también desmintieron el video.

Además, Chequeado revisó las entrevistas, declaraciones públicas y publicaciones recientes de Máximo Kirchner y no encontró ningún registro en el que haya cuestionado a Emiliano “Dibu” Martínez o pronunciado las frases que le atribuye el video viral.