Máximo Kirchner votó y llamó a una alta participación en las elecciones

En el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se desarrollan este domingo 7 de septiembre, el diputado nacional Máximo Kirchner emitió su voto pasadas las 9 de la mañana en la Escuela Pública N°5 de Tolosa, en La Plata.

Tras sufragar, el referente de La Cámpora destacó la relevancia de la jornada electoral: “Estamos a casi 100 días de que la presidenta del PJ esté presa y la sociedad va a validar o no una manera de conducir un país. La provincia es el 40% del electorado, por eso es importante la elección”, aseguró.

Consultado por el rol del gobernador Axel Kicillof, impulsor del desdoblamiento de los comicios bonaerenses respecto de las nacionales, Kirchner relativizó los cuestionamientos surgidos en su propio espacio: “No pasa por ahí, la sociedad se tiene que expresar”, respondió.

El diputado consideró que los resultados en Buenos Aires pueden convertirse en un “termómetro” de cara a las elecciones de octubre, aunque insistió en la importancia de que los ciudadanos concurran a las urnas: “Aspiramos a que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%. Hay que ejercer el derecho al voto, que es importantísimo”.

En su breve contacto con la prensa, Kirchner evitó referirse a la investigación por presuntas coimas en ANDIS. En cambio, puso el foco en la situación económica: “Me preocupa la economía del país, lo que hace Toto Caputo más que lo que hace la hermana del presidente”, expresó.

El dirigente confirmó que durante la tarde realizará recorridas por distintos distritos y luego, cerca de las 17, visitará a su madre en el domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Finalmente, al ser consultado por las críticas que había lanzado semanas atrás contra Kicillof por la falta de obras en Quilmes, respondió con ironía y elogió una obra cercana a su hogar: “Quedó muy linda la obra de la 520, siempre quisimos los tolosanos esa obra”.