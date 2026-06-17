A tres días de la muerte de Gaspi, su familia salió a hablar públicamente para frenar una ola de estafas que comenzó a circular entre los seguidores del influencer. El comunicado fue difundido a través de las redes sociales de Coscu, uno de los creadores de contenido más cercanos al youtuber, quien también expresó el profundo impacto que le generó la tragedia en la que además perdió la vida el argentino Lucas Viganle.

El texto buscó desmentir los rumores sobre una supuesta colecta para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo. La familia aclaró que esos costos ya fueron cubiertos gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a ayuda recibida de manera privada, por lo que Gaspi podrá regresar a la Argentina en los próximos días para descansar en paz.

Ante esa situación, el comunicado fue contundente respecto a las campañas que siguen circulando en las redes: cualquier colecta, iniciativa o pedido de dinero que aparezca en nombre de Gaspi no es oficial y se trata de una estafa. La familia fue directa al señalar que hay personas que intentan sacar provecho de situaciones de dolor como esta, y pidió a los seguidores que no colaboren con ninguna de esas campañas bajo ningún concepto.

Sin embargo, el mensaje no se quedó solo en la advertencia. La familia también reconoció el enorme cariño que la comunidad le demostró a Gaspi desde que se conoció la noticia de su muerte, y destacó que esa solidaridad habla del vínculo especial que él y Lucas supieron construir con su audiencia a través de su trabajo creativo.

Para cerrar, dejaron en claro cuál es, para ellos, la mejor forma de honrar su memoria. "Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones", fue la frase con la que la familia eligió despedir el comunicado, invitando a los fans a mantener vivo el recuerdo de los dos creadores de contenido en lugar de destinar dinero a campañas que no tienen ningún respaldo oficial.