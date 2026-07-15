El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,2% en junio, una suba superior a la inflación mensual del 1,9% registrada durante el mismo período. Como consecuencia, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.531.472,91 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Con este resultado, la CBT acumuló un incremento del 17% en el primer semestre de 2026 y del 35,7% en los últimos doce meses, reflejando una evolución superior a la del índice general de precios durante junio.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, registró un aumento del 1,3%, en línea con la variación del rubro alimentos. En ese contexto, una familia de cuatro integrantes necesitó $689.852,67 para cubrir únicamente sus necesidades alimentarias básicas.

En el acumulado del año, la CBA también avanzó 17%, mientras que la variación interanual alcanzó el 36,3%, según las estadísticas difundidas por el organismo nacional.

Los ingresos necesarios para no ser pobre

De acuerdo con el informe del INDEC, una persona sola necesitó $495.622,30 para superar la línea de pobreza durante junio. En tanto, un hogar de tres integrantes requirió ingresos por $1.219.230,86, mientras que una familia de cinco personas necesitó $1.610.772,48 para no ser considerada pobre.

La línea de indigencia

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria, una persona requirió $223.253,29 para no caer en la indigencia. Los hogares de tres integrantes necesitaron $549.203,09, las familias de cuatro personas $689.852,67 y aquellas conformadas por cinco miembros debieron contar con ingresos mínimos de $725.573,19 para cubrir sus necesidades alimentarias esenciales.

Los datos fueron difundidos por el INDEC junto con el informe de inflación correspondiente a junio y constituyen la referencia oficial para medir los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina.