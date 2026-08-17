El último fin de semana largo dejó una postal particular para el turismo argentino: más personas viajaron, pero el movimiento económico fue menor.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.074.171 turistas se movilizaron por distintos destinos del país durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El número representa un crecimiento del 24,2% respecto del fin de semana largo comparable de 2023, cuando habían viajado 865.177 personas. Sin embargo, el mayor movimiento turístico no se tradujo en un aumento del consumo.

Los visitantes realizaron un gasto promedio diario de $114.464, mientras que el impacto económico directo alcanzó los $245.907 millones. En términos reales, el gasto total fue 6,3% menor al registrado en 2023.

Estadías más cortas y consumo más selectivo

Uno de los principales datos del informe aparece en la duración de los viajes.

La estadía promedio pasó de 2,3 días en 2023 a 2 días en 2026, una reducción que refleja una tendencia hacia escapadas más breves y un comportamiento más cuidadoso a la hora de gastar.

Desde el sector turístico también se observó una mayor presencia del turismo de cercanía, las reservas de último momento y decisiones de consumo más selectivas.

El escenario muestra así una diferencia entre el volumen de turistas y el impacto económico: hubo más personas viajando, pero permanecieron menos tiempo y redujeron su gasto real.

Los destinos que más movimiento tuvieron

Los destinos que combinaron nieve, naturaleza, eventos culturales y propuestas deportivas estuvieron entre los que registraron mejores niveles de actividad.

En la Patagonia, Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve, mientras que Ushuaia alcanzó el 81%. En Chubut, Esquel y Trevelin también tuvieron movimiento asociado a la temporada de nieve, la gastronomía y las propuestas de montaña.

Otros destinos destacados fueron Tandil, que llegó al 90% de ocupación, y Jujuy, con un 83%. En el conglomerado Capital-La Banda, en Santiago del Estero, la ocupación alcanzó el 100%.

El balance del turismo en 2026

El informe de CAME también permite observar el comportamiento acumulado del año. Hasta este fin de semana largo se contabilizaron siete fines de semana largos, durante los cuales viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días.

El dato deja una señal para el sector: el turismo mantiene capacidad para movilizar grandes cantidades de personas, pero el desafío está en lograr estadías más extensas y un mayor nivel de consumo por visitante.