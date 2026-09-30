Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo y busca evitar multas

El Gobierno nacional apeló la resolución judicial que le dio cinco días para cumplir de manera total con la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y pidió que no se apliquen las multas diarias advertidas por la Justicia. El recurso será analizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La presentación apunta contra la decisión del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado había concluido que el Ejecutivo no acreditó el cumplimiento completo de la cautelar vigente y le había fijado un plazo de cinco días para regularizar la situación, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por cada jornada de demora.

Qué argumentó el Gobierno

El Gobierno sostiene una interpretación diferente de la situación. Según funcionarios que siguen el expediente, el Ejecutivo ya cumplió con la medida cautelar y presentó ante la Justicia documentación para respaldar esa posición. Ese argumento será uno de los principales ejes del recurso presentado ante la Cámara.

La discusión judicial está relacionada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen disposiciones sobre la recomposición de los salarios de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. La cautelar que ordenó aplicar esos puntos fue dictada en diciembre de 2025 y posteriormente confirmada por la Cámara.

La Corte Suprema también intervino en el expediente. El Máximo Tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo el 25 de junio, al considerar que el planteo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esa manera, la medida cautelar quedó firme mientras continúa la discusión sobre el fondo de la causa.

Uno de los puntos que todavía debe definirse es el alcance de la apelación respecto de la intimación. El Gobierno analiza pedir que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que obligaría a la Cámara a determinar si el plazo de cinco días y la posibilidad de aplicar multas quedan suspendidos mientras se revisa la decisión de Cormick.

Qué les ofreció el gobierno a los trabajadores universitarios

El conflicto también continúa en el plano salarial. El Ejecutivo ofreció recientemente un aumento adicional del 3% a los trabajadores universitarios, propuesta que fue rechazada por los gremios. En junio, Gobierno, Consejo Interuniversitario Nacional y sindicatos habían alcanzado un acuerdo que contempló una recomposición de la masa salarial y actualizaciones para gastos de funcionamiento y otros programas, aunque posteriormente reaparecieron las diferencias sobre su cumplimiento.

Mientras la Justicia analiza el nuevo planteo, las universidades y los gremios mantienen sus reclamos para que se aplique de manera integral la normativa. En ese marco, fue ratificada la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, que tendrá como destino el Palacio de Tribunales.