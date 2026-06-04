El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, salió a responder los cuestionamientos que surgieron tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años y defendió el trabajo realizado durante la búsqueda. En declaraciones radiales, el funcionario aseguró que desde el primer momento actuó bajo el escenario planteado por la denuncia inicial y sostuvo que el objetivo siempre fue encontrar con vida a la joven.

“La busqué como a una hija”, afirmó Garzón al referirse a la investigación. Además, remarcó que el eje de todas las actuaciones estuvo puesto en la protección de la víctima y de su entorno familiar. “Lo primero que tengo que decir es que hablamos de dolor, de Agostina. El norte de todo es Agostina. Tengo que señalar que acá los minutos son valiosos, la busqué como a una hija”, expresó en diálogo con Cadena 3.

El fiscal también sostuvo que comprende el malestar social generado por el caso y afirmó que las críticas forman parte de una demanda legítima de respuestas por parte de la ciudadanía. “La gente está en su derecho de pedir mi destitución, pero eso se responde con trabajo e investigación”, señaló.

Garzón hizo especial hincapié en que la denuncia presentada ante la Justicia no alertaba sobre un homicidio, sino sobre la desaparición de una adolescente. Según explicó, esa circunstancia determinó el rumbo inicial de las actuaciones. “A mí nunca me dijeron investigue este crimen y acá está este cadáver; a mí me dijeron busque a una niña que está desaparecida”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que la denuncia fue realizada a las 8.30 y que pocas horas después ya participaban del operativo distintas áreas de la Policía de Córdoba, el sistema de emergencias 911 y la División de Protección de las Personas.

Respecto de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa e imputado por femicidio, Garzón aseguró que las sospechas surgieron a medida que avanzó la investigación y comenzaron a obtenerse elementos de prueba. “No dudé en la detención del presunto autor desde el momento que lo vi con la cámara en su domicilio”, afirmó. Según indicó, esa evidencia permitió avanzar rápidamente en una línea de investigación que luego derivó en su arresto.

El fiscal también defendió el trabajo realizado por los equipos que participaron de la búsqueda y recordó que fueron cientos las personas que intervinieron en los operativos desplegados durante los días en que Agostina permaneció desaparecida. “Debo asumir la responsabilidad que me manda la ley, soy el director del proceso, pero no quiero dejar de remarcar que muchas personas, cientos de personas buscamos a Agostina”, manifestó.

Por otra parte, Garzón cuestionó la difusión de información sensible vinculada al hallazgo de los restos de la adolescente y consideró que algunos datos trascendieron públicamente antes de que pudieran ser comunicados a la familia en un contexto de contención. “La noticia les llegó por los medios. No es bueno eso, señores periodistas”, expresó. Además, agregó: “Lo digo como papá: si yo tengo una desgracia como la de estos padres me gustaría que me traten con cuidado”.

Las declaraciones del fiscal se producen en medio de una creciente repercusión pública del caso, mientras la investigación continúa avanzando para determinar las circunstancias del crimen y establecer si existieron otras personas involucradas además del principal acusado.