Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, en las últimas horas se conoció un video grabado en 2015 en el que aparece Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido en la causa, realizando encuestas callejeras sobre distintas problemáticas sociales.

El material muestra a Barrelier recorriendo la vía pública e interactuando con distintas personas para consultarles sobre temas vinculados a la violencia de género y el aborto. En uno de los fragmentos se lo escucha preguntarle a un hombre: “¿Qué opina sobre la violencia de género y la familia?”. Más adelante, durante otra entrevista, consulta: “¿Cree que el aborto tiene que legalizarse?”. Las imágenes fueron registradas más de una década antes de que Barrelier quedara bajo la lupa de la Justicia por la desaparición y el posterior asesinato de Agostina.

Actualmente, el hombre de 33 años permanece detenido e imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio), una acusación que contempla la pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena. La causa continúa en plena etapa de investigación bajo la conducción del fiscal Raúl Garzón, quien en los próximos días volvería a indagar al acusado.

Mientras tanto, los investigadores continúan recolectando pruebas para reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de vida de la adolescente. Además, tanto familiares de la víctima como funcionarios que siguen de cerca el caso sostuvieron públicamente que no descartan la posible participación de otras personas, una hipótesis que continúa siendo analizada por la Justicia.