La investigación por el crimen de Agostina Vega podría sumar nuevos involucrados. Este miércoles, la querella que representa a la familia de la adolescente presentó nuevas pruebas ante la fiscalía de Córdoba y pidió avanzar sobre la posible responsabilidad de la exnovia de Claudio Gabriel Barrelier, dueño del vínculo afectivo más reciente del acusado y propietaria del vehículo utilizado en el traslado del cuerpo.

El encargado de presentar la documentación fue el abogado Carlos Nayi, quien sostuvo que la investigación no debería limitarse únicamente a Barrelier, actualmente el único detenido por el crimen de la joven de 14 años. Según explicó, existen elementos que justifican profundizar la pesquisa sobre otras personas que podrían haber colaborado después del crimen.

El foco de la presentación judicial está puesto en Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que quedó incorporado al expediente. Ese vehículo fue captado por cámaras de seguridad durante el recorrido hacia el descampado de barrio Ferreyra donde posteriormente apareció el cuerpo de Agostina.

Para la querella, la mujer habría tenido algún grado de participación en maniobras posteriores al hecho. Nayi afirmó que la responsabilidad "no se agota" en el detenido y consideró que existen indicios para investigar si hubo colaboración logística o acciones destinadas a favorecer el ocultamiento del crimen.

Uno de los puntos señalados por el abogado está relacionado con el préstamo del automóvil. Según sostuvo, la propietaria del Ford Ka conocía el contexto en el que se desarrollaba la búsqueda de Agostina cuando facilitó el vehículo a Barrelier. Además, remarcó que el rodado fue posteriormente lavado, una circunstancia que también forma parte de las actuaciones judiciales.

La hipótesis de la querella apunta a una posible figura de encubrimiento, aunque por el momento no existe imputación formal contra la mujer y la fiscalía continúa evaluando la información incorporada al expediente.

Nayi también sostuvo que la investigación podría alcanzar a más personas. "Este hecho no pudo haberlo hecho una sola persona", expresó al salir de la fiscalía, donde mantuvo una reunión con los investigadores a cargo del caso.

Mientras tanto, la causa continúa sumando pruebas. En los últimos días fueron incorporados registros de cámaras de seguridad, análisis de teléfonos celulares, allanamientos y testimonios que buscan reconstruir los movimientos realizados por Barrelier antes y después de la desaparición de Agostina.

La familia de la adolescente insiste en que la investigación debe avanzar hasta determinar si existieron colaboradores o partícipes secundarios en las horas posteriores al crimen, una línea que ahora comienza a ocupar un lugar central dentro del expediente.