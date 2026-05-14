El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la próxima semana se realizará la reunión del Directorio para tratar la revisión del programa acordado con la Argentina. De aprobarse, el organismo multilateral habilitará un nuevo desembolso por US$ 1.000 millones.

La información fue comunicada por la vocera del FMI, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa realizada en Washington. Allí sostuvo que, una vez que el Consejo avance con la aprobación, se concretará el envío de los fondos.

En sus declaraciones, Kozack señaló que el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei “está produciendo avances importantes”. Además, destacó aspectos vinculados a la estabilidad macroeconómica y a la evolución de algunos indicadores sociales.

La portavoz evitó profundizar sobre otros temas vinculados a la situación local. Entre ellos, no respondió de manera puntual sobre la caída de la recaudación, las protestas por el financiamiento educativo ni el impacto político derivado de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la conferencia, Kozack también se refirió al escenario internacional y señaló que el FMI evalúa la necesidad de líneas crediticias de entre US$ 20.000 y US$ 50.000 millones para asistir a al menos 15 países.

Además, indicó que el organismo trabaja en un comité especial de coordinación junto al Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía.