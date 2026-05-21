El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y enviará US$1.000 millones. Con este desembolso, el país ya recibió el 80% de los US$20.000 millones pactados en el programa firmado en 2025. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo confirmó en su cuenta de X: "Acuerdo con el FMI aprobado por el Directorio del Fondo".

La aprobación técnica había llegado el 15 de abril, pero faltaba el sello final de la cúpula del organismo. En el reporte, el directorio reconoció que la Argentina no alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales, aunque destacó que se cumplieron la mayoría de los "criterios de desempeño clave" y que el Gobierno implementó "medidas correctivas" para acercarse al objetivo. También celebró los avances en reformas estructurales, mencionando el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, además de los acuerdos comerciales y el fomento a las inversiones en minería.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, evaluó que "la creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente al crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa", pero que desde entonces los ajustes de política propiciaron "un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado". En ese sentido, el Banco Central ya acumuló más de US$8.800 millones en compras durante lo que va del año.

Las metas que quedan por delante son exigentes. Para fines de 2026, la Argentina deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI mediante un "control del gasto riguroso y continuo", y sumar al menos US$8.000 millones a las reservas netas a lo largo del año.