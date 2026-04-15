Según el FMI, Argentina perdería expansión económica producto de la guerra en Medio Oriente

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del informe publicado por Perspectivas Económicas Globales, se recortaría medio punto porcentual la expansión económica de la Argentina durante el 2026. En ese sentido, el avance del Producto Bruto Interno (PBI) se situaría en 3,5%. De acuerdo a la información que trascendió, esto se debe a la guerra en Medio Oriente que enfrenta a Estados Unidos e Irán, lo que produce una suba en la inflación anual en torno al 30%.

La actualización del organismo internacional manifiesta una preocupación por la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, en un contexto de precios de materias primas en aumento.

Petya Koeva Brooks, representante de la entidad, explicó que la debilidad de la actividad en el cierre del año pasado condicionó las metas actuales. El FMI espera que el proceso de desinflación continúe de forma gradual, aunque a un ritmo más paulatino de lo previsto.

La funcionaria subrayó que la condición de exportador energético del país (hidrocarburos como gas y petróleo) no compensa el impacto internacional del encarecimiento de los insumos básicos, lo que termina presionando los costos internos. De cara al 2027, se mantiene una expectativa de crecimiento del 4%, con una proyección de desaceleración del índice de precios hacia el 15,7%.

El FMI advirtió que la guerra entre Estados Unidos e Irán interrumpió una fase de dinamismo sostenido, forzando una reducción del crecimiento mundial al 3,1%. Alertaron que la incertidumbre y el alza en los combustibles podrían derivar en políticas monetarias más rígidas y un clima financiero que aleje las inversiones hacia activos de menor riesgo. El informe subraya que la magnitud del impacto dependerá de la normalización del transporte y la producción energética a partir de lo sucedido en Medio Oriente.

El Fondo Monetario Internacional empujó a los países a proteger la estabilidad financiera y acelerar reformas estructurales ante el riesgo de una crisis energética producto de una eventual caída de la oferta de petróleo.



