Un nuevo aval que libera fondos

El Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del acuerdo vigente con la Argentina y habilitó un desembolso por US$1.000 millones.

La decisión se conoció luego de la llegada del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington, donde participa de la Asamblea de Primavera del organismo.

El propio FMI comunicó el avance mediante la publicación del informe técnico, conocido como staff report, que será elevado al Directorio para su tratamiento final.

El viaje de Caputo y el respaldo del organismo

El anuncio se dio en paralelo a la agenda oficial del ministro en Estados Unidos, en un momento clave para la relación con el organismo.

Tras conocerse la aprobación técnica, Caputo agradeció a las autoridades del FMI por el acompañamiento durante el proceso.

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, señaló.

Lo que viene: la decisión final del Directorio

Con la revisión ya aprobada a nivel técnico, el próximo paso será la reunión del Directorio del FMI.

Se estima que ese encuentro se realizará dentro de los próximos 15 días. Allí se definirá el visto bueno definitivo para que los fondos sean efectivamente girados al país.

Un acuerdo que sigue sumando capítulos

El desembolso se enmarca dentro del acuerdo vigente con el organismo, que continúa atravesando instancias de evaluación periódica.

Desde el Gobierno sostienen que este paso forma parte del proceso de consolidación económica.