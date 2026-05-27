El Fondo Monetario Internacional planteó una serie de cambios para avanzar en una reforma tributaria integral en la Argentina y recomendó modificar tanto el esquema del Impuesto a las Ganancias como el régimen de Monotributo, además de revisar otros tributos nacionales. Las sugerencias aparecieron en el denominado “Artículo IV”, un informe de evaluación económica que el organismo volvió a publicar sobre el país tras varios años. Allí, el FMI sostuvo que la Argentina necesita un sistema impositivo “más eficiente”, con menos distorsiones y mayor capacidad de recaudación.

Uno de los principales puntos apuntó directamente al Impuesto a las Ganancias. Según el organismo, actualmente la base de trabajadores alcanzados es demasiado reducida y quedó muy por debajo de los niveles previos a la reforma de 2023. El FMI señaló que hoy menos del 1% de los trabajadores formales paga Ganancias y propuso bajar nuevamente el piso para que al menos el 20% de los empleados registrados quede alcanzado por el tributo, en línea con lo que ocurría en 2019. De acuerdo con el análisis del organismo, esa modificación podría aportar alrededor de 0,4% del PBI en recaudación adicional. Además, sugirió simplificar escalas y unificar deducciones entre distintas categorías laborales.

Otro de los focos centrales del informe fue el Monotributo. El FMI reconoció que el sistema simplificado ayudó a ampliar la formalización y la cobertura previsional, pero sostuvo que genera fuertes diferencias frente al régimen general y termina desincentivando el crecimiento de pequeños contribuyentes. En ese sentido, recomendó avanzar hacia una convergencia gradual entre ambos sistemas para evitar los “saltos” que se producen cuando un monotributista supera determinados límites de facturación. “El esquema actual genera fragmentación empresarial y desalienta pasar a categorías superiores”, advirtió el organismo, que estimó que una reforma en este punto podría aportar hasta 1% del PBI en ingresos adicionales.

El documento también incluyó propuestas para modificar el IVA, revisar regímenes especiales y fortalecer impuestos internos sobre productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. En paralelo, el FMI sostuvo que, una vez concretadas esas reformas, el Gobierno tendría margen para avanzar en la eliminación de impuestos considerados “distorsivos”, especialmente las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Sobre los derechos de exportación, el organismo afirmó que una reducción gradual podría impulsar la producción agropecuaria y aumentar las exportaciones. Incluso calculó que eliminar retenciones en el sector agrícola podría incrementar en alrededor de US$5000 millones el ingreso anual de divisas.

El informe se publicó mientras el gobierno de Javier Milei negocia nuevas metas económicas con el organismo y trabaja en una propuesta de reforma tributaria que, según los compromisos asumidos, debería presentarse antes de fin de año.